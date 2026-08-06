МОН изменило сроки поступления в аспирантуру: до какого числа можно подать документы

Сроки подачи документов и вступительных экзаменов в аспирантуру в 2026 году в Украине изменились. Министерство образования и науки Украины (МОН) внесло соответствующие изменения в календарный план.

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Согласно им, абитуриенты получили дополнительное время на прохождение всех соответствующих этапов. Новые сроки вступительной кампании для молодых ученых были опубликованы на сайте МОН.

В этом году график всех этапов вступительной кампании в аспирантуру будет следующим:

7 сентября, до 18:00 – длится прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсном отборе, а также регистрация на вступительный экзамен по специальности;

– длится прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсном отборе, а также регистрация на вступительный экзамен по специальности; 8–21 сентября –в этот период будут проходить вступительные экзамены по выбранной специальности и другие формы оценки, определенные учебными заведениями;

–в этот период будут проходить вступительные экзамены по выбранной специальности и другие формы оценки, определенные учебными заведениями; с 22 сентября –высшие учебные заведения начнут публиковать рекомендации для зачисления;

–высшие учебные заведения начнут публиковать рекомендации для зачисления; до 28 сентября – завершится процедура зачисления тех абитуриентов, которые получили рекомендации и выполнили все необходимые условия.

Также университеты смогут организовать дополнительный набор на обучение по контракту. Начать его можно будет не ранее 29 сентября, а завершить зачисление необходимо не позднее 15 октября.

Главные истории дня

Основной этап общегосударственных вступительных экзаменов для будущих аспирантов уже состоялся в июле. В этот период проходила сдача Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ). Свои результаты тестирования, оцененные по шкале от 100 до 200 баллов, абитуриенты смогут увидеть в своих электронных кабинетах до 7 августа.

Для тех, кто не смог сдать испытания во время основной сессии, предусмотрен дополнительный период. Он пройдет 24-28 августа, а результаты этого этапа должны стать доступны до 4 сентября.

По завершении общегосударственных тестирований абитуриенты должны пройти следующий этап – вступительный экзамен по специальности или, в случае междисциплинарных образовательно-научных программ, по соответствующим специальностям. Именно этот результат будет иметь наибольшее влияние на конкурсный балл – его доля составит 60%.

Кроме того, правила приема отдельных университетов могут предусматривать дополнительные этапы отбора. Среди них – собеседования, представление исследовательских предложений, оценка научных достижений или другие формы проверки. Подробные условия таких испытаний абитуриентам необходимо уточнять непосредственно в правилах приема конкретного учебного заведения.

В Министерстве образования и науки отмечают, что изменение сроков вступительной кампании призвано предоставить будущим аспирантам больше времени для прохождения всех необходимых процедур и создать лучшие условия для привлечения к научной деятельности.

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