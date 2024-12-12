МОН назвало самые популярные колледжи Украины и специальности, которые чаще всего выбирали абитуриенты в 2024 году

В Украине в 2024 году студентами учреждений профессионального высшего образования (колледжей) стали 175 тысяч человек. Самой популярной специальностью по количеству поданных заявлений стало медсестринство (21 980 заявлений).

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Об этом сообщило Министерство образования и науки в Facebook. Больше всего заявлений о поступлении было подано поступающими после 9 класса – более 164 тысяч, а также после 11 класса – почти 134 тысяч.

Самыми популярными специальностями (по количеству поданных заявлений) стали:

медсестринство – 21 980 заявлений;

предпринимательство и торговля – 17 050 заявлений;

право – 16 653 заявлений;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 15 849 заявлений;

учет и налогообложение – 15 571 заявлений.

К 5 самым популярным учебным заведениям по количеству заявок вошли:

Обособленное структурное подразделение (ОСП) "Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета" – 3 396;

ОСП "Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования" – 2 856;

ОСП "Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова" – 2 566;

ОСП "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" – 2 239;

ОСП "Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий" – 2 103.

Как сообщал OBOZ.UA, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Вторым в списке стала специальность "Менеджмент", а третьей - "Филология".

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