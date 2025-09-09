МОН назвало топ-10 вузов по количеству поступающих в 2025 году
Генеральный директор директората высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров сообщил итоги вступительной кампании 2025 года. В частности, он назвал высшие учебные заведения в Украине, которые лидируют по количеству поступающих.
Об этом Шаров сообщил во время круглого стола в Укринформе. Он отметил, что в этом году лидирует Национальный университет "Львовская политехника", а Львовскому университету им. Ивана Франко удалось обойти Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
Рейтинг высших учебных заведений по количеству поступающих в 2025 году
"На первом месте в этом году уверенная Львовская политехника. За счет контрактников, мне кажется, удалось университету Франко обойти университет Шевченко, который был по бюджетникам на втором месте. На четвертом месте тоже интересно, я понимаю, что это определенный элемент конъюнктуры, и это без учета студентов, которые в погонах, но по гражданским студентам сейчас в этом моменте, вы видите, Государственный торгово-экономический университет вырвался даже вперед Киевской политехники", – сказал Шаров.
