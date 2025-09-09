МОН назвало топ-10 вузов по количеству поступающих в 2025 году

Генеральный директор директората высшего образования и образования для взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров сообщил итоги вступительной кампании 2025 года. В частности, он назвал высшие учебные заведения в Украине, которые лидируют по количеству поступающих.

Об этом Шаров сообщил во время круглого стола в Укринформе. Он отметил, что в этом году лидирует Национальный университет "Львовская политехника", а Львовскому университету им. Ивана Франко удалось обойти Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Рейтинг высших учебных заведений по количеству поступающих в 2025 году

Национальный университет "Львовская политехника" – 6834 студента

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 5524

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 5269

Государственный торгово-экономический университет – 4750

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 4504

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 3630

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 3534

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 3093

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 2988

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 2806

"На первом месте в этом году уверенная Львовская политехника. За счет контрактников, мне кажется, удалось университету Франко обойти университет Шевченко, который был по бюджетникам на втором месте. На четвертом месте тоже интересно, я понимаю, что это определенный элемент конъюнктуры, и это без учета студентов, которые в погонах, но по гражданским студентам сейчас в этом моменте, вы видите, Государственный торгово-экономический университет вырвался даже вперед Киевской политехники", – сказал Шаров.

