Поступление-2025. Назван предмет, по которому ни один участник НМТ не набрал 200 баллов
В 2025 году ни один абитуриент, выбравший французский язык на национальном мультипредметном тесте (НМТ), не получил максимальные 200 баллов. Только один абитуриент набрал столько по географии, еще 11 – по испанскому языку. Всего в этом году 2459 участников экзамена набрали максимальные баллы по одному предмету.
Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Также стало известно, что 15 абитуриентов имеют максимальные баллы по химии, 29 – по физике, еще 32 – по немецкому языку.
В то же время, больше всего 200 баллов набрали поступающие по обязательному предмету – математики. Таких участников экзамена – 1177. На втором месте по количеству 200-бальников оказался английский язык – 792 абитуриента, третий – обязательный украинский язык, который сдал на максимальные баллы 659 участников.
К слову, наименее популярным предметом на выбор на НМТ-2025 оказалась химия. Ее выбрало 2 887 участников экзамена. Также не пользовалась популярностью и физика, прохождение тестирования по которой выбрало 8 886 абитуриентов.
Самым популярным предметом на выбор стал английский язык, который выбрали 111 664 участника экзамена. На второй строчке оказалась география – 72 870 абитуриентов. Далее разместилась биология, желание сдавать которую изъявили 62 599 выпускников. Украинскую литературу выбрали 46 537 поступающих.
Немецкий язык выбрало 3 558 поступающих, французский – 315, испанский – 174.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему для некоторых категорий поступающих не отменят НМТ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!