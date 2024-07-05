МОН назвало три группы специальностей, на которую будет делать ставку: Украине нужно победить в войне

В высшем образовании есть три группы специальностей, имеющих приоритет для государства. Среди них – оборонный сектор, медицинские отрасли и специалисты, которые будут помогать восстанавливать инфраструктуру.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, Украина должна победить в полномасштабной войне, начатой Россией. Именно поэтому государство нуждается в специалистах, которые будут помогать в этом и будут работать для восстановления страны.

"В высшем образовании три приоритета. Нам нужно победить в войне. Это значит, что у нас военные специальности в приоритете. И все, что относится к сектору обороны, к силовому блоку. Второе, нам нужно восстанавливать наше здоровье – медики, реабилитологи, протезисты, психологи. Это люди, которые будут восстанавливать именно человеческий капитал нашей страны. Ну и третье – это восстановление инфраструктуры. Так что это строительство, это транспорт, это архитектура, это все, что относится к инфраструктуре", – сказал чиновник.

Он также отметил, что к восстановлению инфраструктуры относится также и сектор информационных технологий (ІТ). По словам Винницкого, именно на такие специальности увеличено количество бюджетных мест в 2024 году.

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