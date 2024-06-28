Регистрация электронных кабинетов поступающих 2024 год: сколько заявлений на бюджет и контракт можно подать

1 июля 2024 в Украине начинается регистрация электронных кабинетов поступающих в колледжи после 11 класса, на бакалавриат и магистратуру. Чтобы создать личную страницу в системе, нужно подать электронное заявление в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО).

Поступающим следует обратить внимание, что при регистрации запрещено использовать заблокированные в Украине электронные адреса и вроде mail.ru, yandex.ru. Об этом говорится в инструкции создания личного кабинета абитуриента на официальном сайте ЕГЭБО.

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое учебное учреждение без ограничения количества специальностей и до 10 на контракт.

В инструкции для абитуриентов также указано, что в случае, если поступающие имеют документы о среднем образовании, изданные ранее в 1998 году, они должны подавать их непосредственно в учебном заведении.

"Регистрация электронного кабинета поступающего возможна с документом о среднем образовании (БСО или ПЗСО), выданным не ранее 1998 г. (фотополимерные ("пластиковые") документы). В противном случае подавайте заявления в бумажном виде непосредственно в учебном заведении", – говорится в документе.

При возникновении любых вопросов поступающие могут обращаться за помощью в консультационный центр приемной комиссии любого учебного заведения.

Абитуриентам необходимо внимательно проверять всю внесенную информацию, ведь после подачи заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет невозможно.

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