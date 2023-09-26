МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей

Министерство образования и науки Украины обнародовало список отдельных учебных заведений в каждой области, которые сейчас проводят набор в классы, в которых будут изучать украиноведческий компонент. На данный момент разрабатываются технические возможности, чтобы обеспечить обучение, а пока обнародованы контакты зафиксированных школ.

В МОН был утвержден приказ, устанавливающий специфику обучения детей, вынужденных находиться за границей из-за войны и одновременно учиться в украинской и иностранной школах. В частности, для изучения украиноведческого компонента предполагается временный переход учеников к сформированным отдельным классам (чтобы ознакомиться с полным перечнем школ и узнать контактные данные, доскролльте до конца траницы).

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Подход, разработанный в Минобразования, позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в двух школах. Если же школьники вернутся домой или решат продолжить обучение в своих учебных заведениях, то в МОН уверяют, что школьники в любой момент могут это сделать.

В то же время в Украине продолжают действовать другие формы обучения для находящихся за рубежом учеников: полноценное дистанционное образование (с изучением всех предметов), семейная форма и экстернат. В образовательном ведомстве отмечают, что родители могут выбирать наиболее удобный для них вариант.

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