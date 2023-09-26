МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей

Министерство образования и науки Украины обнародовало список отдельных учебных заведений в каждой области, которые сейчас проводят набор в классы, в которых будут изучать украиноведческий компонент. На данный момент разрабатываются технические возможности, чтобы обеспечить обучение, а пока обнародованы контакты зафиксированных школ.

В МОН был утвержден приказ, устанавливающий специфику обучения детей, вынужденных находиться за границей из-за войны и одновременно учиться в украинской и иностранной школах. В частности, для изучения украиноведческого компонента предполагается временный переход учеников к сформированным отдельным классам (чтобы ознакомиться с полным перечнем школ и узнать контактные данные, доскролльте до конца траницы).

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Подход, разработанный в Минобразования, позволяет избежать двойной нагрузки от параллельного обучения в двух школах. Если же школьники вернутся домой или решат продолжить обучение в своих учебных заведениях, то в МОН уверяют, что школьники в любой момент могут это сделать.

В то же время в Украине продолжают действовать другие формы обучения для находящихся за рубежом учеников: полноценное дистанционное образование (с изучением всех предметов), семейная форма и экстернат. В образовательном ведомстве отмечают, что родители могут выбирать наиболее удобный для них вариант.

МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей
МОН обнародовал перечень школ, которые будут учить онлайн украинских детей за границей

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Оксен Лисовой сообщил, сколько школьников сегодня учится очно.

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