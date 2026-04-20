МОН обнародовало правила поступления в колледжи: что изменилось в 2026 году

Министерство образования и науки утвердило Порядок приема на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования в 2026 году. Для абитуриентов после 9 классов вступительная кампания начинается с 25 июня, после 11-х – с первого июля.

Видео дня

В этом году абитуриентам не обязательно подавать мотивационные письма, однако колледжи в своих правилах приема могут их требовать. Также в 2026 году абитуриентам можно зарегистрировать до 10 заявлений, из которых 5 – на бюджет. В 2025 году их количество достигало 15-ти. Соответствующие условия обнародованы на официальном сайте МОН.

Поступление в колледж после 9 класса

Вступительная кампания для выпускников 9 классов продлится с 25 июня по 17 августа. До 15 октября колледжи могут сделать дополнительный набор. Для поступления абитуриентам нужно сдать испытания. В частности, в зависимости от выбранной специальности пройти собеседования или творческий конкурс.

Поступление в колледж после 11 класса

1 июля начинается регистрация электронных кабинетов, а до 30 августа будет происходить зачисление поступающих на контракт. До 15 октября учебные заведения могут утверждать дополнительный набор.

Выпускникам 11 классов необходимо пройти собеседования по программам национального мультипредметного теста, творческий конкурс на художественные и спортивные специальности. Сдавать НМТ необязательно, однако если абитуриент подает результаты экзамена, его конкурсный балл рассчитывается как средний балл всех оценок теста с повышением на 25%, но не более чем до 200 баллов.

В 2026 году МОН определило специальности, которые являются приоритетными для государства. Среди них:

электрическая инженерия и энергопроизводство

автоматизация и робототехника

строительство

сельское хозяйство

машиностроение

авиационная и ракетно-космическая техника

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН определило категории абитуриентов, которые в 2026 году могут поступить по специальным условиям в учреждения высшего образования. Так, абитуриенты вместо национального мультипредметного теста имеют право воспользоваться квотами, собеседованием или получить место на бюджете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!