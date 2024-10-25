МОН объявил победителей конкурса на создание сети стартап-школ: в чем суть проекта

Министерство образования и науки Украины определило шесть вузов, которые будут участвовать в проекте по созданию сети "Стартап-школа – инкубатор – акселератор". Заведения получат для этого финансовую поддержку от государства.

Видео дня

Как отметила пресс-служба МОН, победителями стали шесть высших учебных заведений из пяти регионов. Сеть стартап-школ позволит студентам воплощать в жизнь свои стартапы.

Победителями стали:

– Национальный авиационный университет;

– Винницкий национальный технический университет;

– Киевский академический университет;

– Сумской государственный университет;

– Национальный технический университет "Днепровская политехника";

– Национальный университет "Одесская политехника".

"Создание сети позволит развивать новые стартапы и масштабировать уже существующие, получать финансовую и экспертную поддержку, привлекать инвесторов и т.д.", – рассказали в ведомстве.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram сообщил, что в стартап-школах студенты будут получать поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.

"Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи", – написал он.

Федоров добавил, что университеты, принимающие участие в проекте, имеют потенциал для реализации стартапов, инновационную инфраструктуру и опыт сотрудничества с бизнесом. "Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок", – пояснил глава ведомства.

В МОН добавили, что вузы-победители получат до 1,5 млн грн на развитие стартап-школ на своей базе, которые должны быть реализованы в течение 2024-2026 годов. Они могут использовать эти средства на:

– проведение научно-технических разработок для превращения идей в стартапы;

– покупку оборудования для функционирования стартап-школы и проведения исследований;

– оплату услуг (финансовых, консалтинговых, маркетинговых, юридических и образовательных) для развития стартапов;

– зарплату работников, уплату налогов и сборов, необходимых для реализации научно-технического проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН объяснили, может ли студент получить грант на образование, если поступил в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!