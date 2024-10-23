Можно ли получить грант на образование, если поступил на бюджет: разъяснение МОН

Поступающие, зачисленные в бюджет, не могут получить грант на образование. Для того чтобы иметь помощь от государства, студентам нужно отчислиться из такой формы обучения.

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После того, как запись появится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, абитуриент сможет получить предложение о предоставлении гранта. Сделать это нужно до 31 октября 2024 года, сообщает Министерство образования и науки на официальной странице Facebook.

В то же время соискатели образования, поступающие на специальности Журналистика, Управление и администрирование, Право, Сфера обслуживания, Международные отношения должны набрать не менее 170 баллов по двум предметам на Национальном мультипредметном тесте для того, чтобы получить грант на обучение в размере 25 тысяч гривен.

Чтобы в Дії появился сертификат на грант, необходимо обновить приложение до последней версии.

Если студент заплатил полную стоимость обучения за текущий год и получил грант на обучение, то перечисленные средства ему не вернут. В этом случае государственная помощь будет переходить на счет следующего учебного года.

В то же время, если грант перейдет на следующий год – студент все равно получит такую же сумму и на втором курсе. Таким образом, большая часть оплаты за обучение уже будет на счету соискателя образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли получить грант на второе высшее образование.

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