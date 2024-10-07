Деньги не вернут: как будет работать система грантов, если студент уже заплатил за обучение. Разъяснение МОН

Если студент заплатил полную стоимость обучения за текущий год и получил грант на обучение, то перечисленные средства ему не вернут. В этом случае государственная помощь будет переходить на счет следующего учебного года.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Єдині новини ". По его словам, если грант перейдет на следующий год – студент все равно получит такую же сумму и на втором курсе. Таким образом, большая часть оплаты за обучение уже будет на счету соискателя образования.

"Если вы платите за обучение, в любом случае, гранты засчитываются на этот год и эти средства переходят на счет следующего года. Гранты так или иначе действуют на 4 года обучения. Эти средства целевые исключительно на оплату обучения. И они могут быть зачислены только на образование", – рассказал Винницкий.

Он добавил, что гранты индексированы на инфляцию.

Напомним, наибольшее количество грантов на образование в 2024 году получат студенты Львовского национального университета имени Ивана Франко – 1262 соискателя образования. Второй в списке стала Львовская политехника – 1154 первокурсника смогут получить помощь от государства. Третье место занимает Киевский национальный университет им. Шевченко – 990 студентов.

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