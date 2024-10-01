Топ-10 заведений высшего образования, которые получат гранты: почти все они – во Львове и Киеве

Наибольшее количество грантов на образование в 2024 году получат студенты Львовского национального университета имени Ивана Франко – 1262 соискателя образования. Второй в списке стала Львовская политехника – 1154 первокурсника смогут получить помощь от государства.

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Такие данные известны из отчета "Предварительные итоги вступительной кампании-2024", подготовленного Министерством образования и науки, сообщает Оsvita.ua. Почти все учебные заведения, которые вошли в топ-10, расположенные в Киеве и Львове.

Третье место занимает Киевский национальный университет им. Шевченко – 990 студентов.

Четвертым стал Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 588 первокурсников.

Пятым – Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 531 человек.

Далее учебные заведения разместились в следующем порядке:

Заведение высшего образования "Украинский католический университет" – 441;

Государственный торгово-экономический университет – 490;

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 444;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 357;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца – 321.

Окончательное количество грантов, которые получат высшие образования, будет известно 5 ноября 2024 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли зачислен грант, если студент уже оплатил обучение.

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