Можно ли получить грант на второе высшее образование: разъяснение МОН

Абитуриенты, уже имеющие высшее образование и решившие поступить в университет, не смогут получить грант на обучение. В свою очередь, поступающие, получившие профессиональное предвысшее образование, имеют право воспользоваться финансовой поддержкой от государства.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) на официальной странице Facebook. Там отметили, что для получения гранта абитуриенты должны поступать в высшие заведения образования впервые.

Кроме того, МОН сообщило, что для получения гранта абитуриентам нужно обновить Дію до последней версии. После этого в приложении появится сертификат на обучение.

Если студент оплатил полную стоимость обучения за текущий год и получил грант на обучение, перечисленные средства ему не вернут. В этом случае государственная помощь будет переходить на счет следующего учебного года.

В то же время, если грант перейдет на следующий год – студент все равно получит такую же сумму и на втором курсе. Таким образом, большая часть оплаты за обучение уже будет на счету соискателя образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-10 заведениях высшего образования, которые получат гранты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!