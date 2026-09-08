МОН объявило даты проведения школьных олимпиад 2026/2027

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. МОН объявило даты проведения олимпиад
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Министерство образования и науки официально утвердило порядок проведения Всеукраинских ученических олимпиад в 2026/2027 учебном году. Соревнования направлены на поиск, поддержку и развитие творческого потенциала одаренной молодежи. Организация всех этапов будет проходить с обязательным соблюдением мер безопасности, связанных с правовым режимом военного положения в Украине.

В этом году олимпиады традиционно пройдут в три этапа. Для первых двух предусмотрены соревнования по 24 учебным предметам для учащихся 8–11 классов. Для третьего этапа утвержден перечень из 18 предметов, среди которых традиционные дисциплины, а также английский, немецкий, польский, болгарский, румынский, крымскотатарский языки, иврит и еврейская литература. Соответствующие условия определены приказом МОН.

Когда будут проходить олимпиады в 2026/2027 году

  • I (первый) этап — состоится на уровне территориальных общин, районов областей и районов города Киева в период с 1 октября по 10 ноября 2026 года.
  • II (второй) этап – на уровне областей и города Киева планируется провести с 1 декабря 2026 года по 26 января 2027 года.
  • III (третий) этап – государственный финальный этап соревнований пройдет с 15 марта по 10 мая 2027 года.

Документ четко разграничивает зоны ответственности за организацию и финансирование соревнований:

  • Общее руководство возложено на Директорат школьного образования МОН.
  • Разработку заданий для II и III этапов, а также координацию проведения финального государственного этапа будет осуществлять Национальный центр "Малая академия наук Украины" (НЦ "МАНУ"). Результаты III этапа МАНУ будет представлять на утверждение в МОН.
  • Организацию на местах (в частности, определение опорных локаций для I этапа и мест проведения II этапа) обеспечат органы управления образованием областных и Киевской городской государственных (военных) администраций совместно с региональными отделениями МАН. Отчеты о результатах II этапа и заявки на III этап должны быть поданы в НЦ "МАНУ" не позднее 10 февраля 2027 года.
  • Финансирование финального этапа обеспечит Директорат стратегического планирования и восстановления в рамках выделенных бюджетных ассигнований.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по физике.

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