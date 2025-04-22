МОН определило предмет, с которого начнется обновление школьных программ

Министерство образования и науки Украины начинает обновление школьных программ. Первым предметом, где произойдут перемены, станет иностранный язык.

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Инициатива реализуется в рамках политики "Образование для жизни", которая усиливает реформу Новой украинской школы. В сообщении МОН отмечено, что благодаря изменениям ученики смогут стать уверенными коммуникаторами в многоязычном мире и способствовать формированию межкультурной компетентности украинцев.

29 апреля учителя иностранных языков, представители языковых школ и все желающие смогут принять участие в открытой дискуссии.

"Образование для жизни" предполагает обновление содержания образования, которое поможет преодолеть разрыв между теорией и практикой, а также школьной программой и реальными потребностями учеников.

Реализация политики включает в себя комплексный подход через разработку концепций для всех предметов.

Концепции каждой отрасли станут дорожными картами перемен. Они будут определять не только содержание и методику обучения, но и взаимосвязи между предметами и курсами внутри отрасли. Кроме того, будет устанавливаться, какие компетентности будет формировать каждая отрасль, как оценивать успехи учеников, а также каким должно быть современное образовательное пространство.

Обновленная концепция языково-литературной образовательной отрасли будет представлена весной. Изменения начнут вводить уже осенью 2025 года в 5 классах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН назвало предметы, которые будут обязательно изучать старшеклассники с 2027 года.

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