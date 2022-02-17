МОН хвалится поддержкой Шкарлета вузами и студентами: могилянцы сомневаются

В Министерстве образования и науки уже дважды заявили о публичной поддержке главы ведомства Сергея Шкарлета со стороны вузов, научных учреждений и студентов. Отмечается, что, по мнению образовательного сообщества, именно благодаря Шкарлету началось "конструктивное время определенности и рациональных шагов" в развитии университетской научной сферы.

Студенты Киево-Могилянской академии разобрали первое заявление МОН "по косточкам" и подвергли сомнению достоверность того, что в нем изложено. Теперь ведомство выпустило второе подобное. OBOZREVATEL рассказывает подробнее.

14 февраля, в День всех влюбленных, около тысячи студентов вышли на протест "Если любишь – уйди!" под здание Офиса президента. Главным требованием была отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета. Участие в акции приняли студенты:

Видео дня

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Вечером того же дня, 14 февраля, на МОН появилась новость "Образовательное и научное сообщества, профсоюзы и студенчество поддерживают позицию МОН в ситуации вокруг выборов руководителя НаУКМА".

"Учреждения высшего образования, в частности студенты, активно выражают поддержку деятельности Сергея Шкарлета в должности Министра образования и науки в связи с событиями, которые разворачиваются вокруг выборов ректора Национального университета "Киево-Могилянская академия", – заявили в МОН.

Ведомство привело список вузов и их представителей, поддержавших Шкарлета. В частности, это:

Открытые письма они направили в Офис президента и комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В них, как рассказали в МОН, коллективы заведений выражают "безоговорочную поддержку" действующему министру. А студенчество еще и приветствует инициативы Шкарлета, "направленные на повышение качества, обновление содержания и модернизацию высшего образования в Украине, и выражает готовность и дальше поддерживать внедрение реформ".

"В заявлениях коллективов заведений высшего образования говорится, что выборы ректора НаУКМА превратились из четкой процедуры избрания руководителя ЗВО в политическое давление, что приводит к обесцениванию авторитета государства и системы высшего образования в целом. Высказывается мнение о недопустимости манипуляционных механизмов давления на МОН и образовательную сообщество", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в учреждениях, вставших на сторону Шкарлета, переживают, что "созданный прецедент" может повлиять на дальнейшее соблюдение законодательных норм и принципов в деятельности учебных заведений.

От себя МОН добавил, что "стоит на основе разрешения ситуации, сложившейся вокруг выборов в НаУКМА, в правовом поле".

Все, что стоит знать о конфликте между студентами и министром образования и науки, OBOZREVATEL рассказал здесь: Почему Могилянка восстала против Шкарлета. Все о скандале в 10 вопросах и ответах

Вечером среды, 16 февраля, на официальном сайте МОН появилась еще одна новость о поддержке министра – "Поддержку позиции МОН в ситуации вокруг выборов в НаУКМА продолжают выражать педагоги и ученые".

На этот раз в МОН заявили об открытии писем в поддержку Шкарлета по поводу "недопустимости политического давления в принятии решений". Также там содержатся призывы обеспечить неукоснительное и четкое соблюдение прозрачной процедуры избрания руководителя высшего образования в соответствии с Конституцией и законом "О высшем образовании".

"Позицию, которой придерживается МОН Украины и лично министр, образовательное сообщество считает путем обеспечения стабильности, справедливости, предупреждения конфликтов и деполитизации системы высшего образования в Украине", – отметили в ведомстве.

Такие письма поддержки, как сообщили в МОН, направили президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. И сделали это:

Студенты Киево-Могилянской академии "разобрали по косточкам" первую новость о поддержке министра. В сообщении в Telegram-канале "Выборы президента КМА" отмечается, что, в частности, у них вызывали вопросы следующие моменты:

13 из 16 писем датированы 14 февраля, то есть были отправлены в день, когда состоялись протесты против министра образования и науки Сергея Шкарлета;

в новости говорится об общей поддержке от студенчества, хотя в перечне представлены письма от студенчества только двух вузов.

Студенты обратили внимание и на то, что только в 7 из 11 писем от "коллективов ЗВО" речь идет о выборах президента НаУКМА. А вот в новости приводится обобщение о том, что для коллективов "выборы ректора НаУКМА превратились из четкой процедуры избрания руководителя ЗВО в политическое давление".

"Все эти вопросы ставят под сомнение достоверность самой новости, обнародованной МОН. Соответственно, упоминание о "недопустимости манипуляционных механизмов давления на МОН и образовательное сообщество" кажется странным, поскольку авторы новости, как представляется, – к манипуляциям в тексте новости", – считают студенты.

Они уверены, что подобные шаги "подрывают доверие к МОН как прозрачному институту и подтверждают обоснованность требований студенчества". И подчеркивают, что Шкарлет должен уйти в отставку с должности министра образования и науки.

На вторую новость о поддержке министра студенты Могилянки пока не отреагировали.

27 января состоялось голосование за нового президента Киево-Могилянской академии во втором туре. Победу одержал эксминистр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит.

Во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественный центр НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Одну урну облили краской, вторую похитили. Похищенную урну нашли, бюллетени из нее признали действительными.

Однако министр образования и науки решил, что история с ЧП во время голосования (и письмо оппонентки Квита во втором туре, тогда и.о. президента Александры Гуменной) – достаточное основание для того, чтобы не признать результаты выборов и, как следствие, победы Квита. К такому же выводу пришла экспертно-кадровая комиссия ведомства.

Это решение вызвало большой скандал, а студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку и анонсировали акции протеста с требованиями:

отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета ;

подписание контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом ;

автономию украинских университетов.

Наконец, 2 февраля МОН издал приказ о новом конкурсе на замещение должности президента НаУКМА, то есть – новые выборы. Это повлекло за собой большой скандал. В него вмешался премьер-министр, и, согласно достигнутым договоренностям, МОН отменил этот приказ. С выборами должна разобраться сама Могилянка под руководством своего почетного президента Вячеслава Брюховецкого.

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