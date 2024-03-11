Некоторые абитуриенты будут сдавать дополнительное вступительное испытание: МОН назвало специальности, которые ждут новации в 2024 году

Поступающие в области "Аграрные науки и продовольствие", "Управление и администрирование", "Публичное управление и администрирование", "Культура и искусство", "Социальные и поведенческие науки" могут дополнительно сдать профессиональное вступительное испытание, которое будет влиять на их конкурсный балл. Соответствующий приказ обнародовало Министерство образования и науки Украины.

На официальном сайте МОН говорится, что воспользоваться этой новацией могут поступающие, имеющие или получившие диплом младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра и младшего бакалавра. Образовательное ведомство отметило, что испытания добровольны и введены для улучшения конкурсного балла при поступлении. В частности, для тех абитуриентов, которые оценивают свои профессиональные знания выше, чем по общеобразовательным предметам.

Для того чтобы сдать экзамен, нужно зарегистрироваться и обязательно явиться в пункты проведения испытания. Его результаты будут внесены в формулу расчета конкурсного балла, поэтому поступающие должны реально оценивать свой уровень профессиональных знаний перед тем, как принять решение принимать в нем участие.

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Те абитуриенты, которые не участвуют в экзамене, будут поступать только по результатам Национального мультипредметного теста или Внешнего независимого оценивания.

Зарегистрироваться на основную сессию можно будет с 19 по 30 апреля, на дополнительную – с 10 по 14 июня.

Экзамены пройдут с 24 по 27 июня и с 15 по 19 июля соответственно.

Специальные вступительные испытания доступны для таких отраслей и специальностей:

20. Аграрные науки и продовольствие

Специальности:

201. Агрономия

202. Защита и карантин растений

203. Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство

204. Технология производства и переработки продукции животноводства

205. Лесное хозяйство

206. Садово-парковое хозяйство

207. Водные биоресурсы и аквакультура

208. Агроинженерия

07. Управление и администрирование

Специальности:

071. Учет и налогообложение

072. Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок

073. Менеджмент

075. Маркетинг

076. Предпринимательство и торговля

28. Публичное управление и администрирование

Специальность 281. Публичное управление и администрирование

02. Культура и искусство

Специальность 028. Менеджмент социокультурной деятельности

05. Социальные и поведенческие науки

Специальность 051. Экономика

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН планирует повысить минимальный конкурсный балл для поступающих на некоторые специальности.

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