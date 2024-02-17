В Украине хотят повысить минимальный конкурсный балл для некоторых поступающих

Министерство образования и науки Украины планирует повысить минимальный конкурсный балл до 150-ти для поступления на некоторые специальности. В частности, это касается таких отраслей, как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", направления "Фармация, промышленная фармация" и "Здравоохранение".

Такая информация содержится в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования, опубликованном МОН. Оставить конкурсный бал на уровне 150 предлагается для специальностей "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия".

На все другие направления поступить на бюджет абитуриенты смогут, набрав не менее 130 баллов. Эта норма не касается детей погибших защитников Украины.

Напомним, МОН также планирует повысить пороговый балл с 3 до 5 тестовых для поступающих в магистратуру. Согласно перечислению, минимальные тестовые баллы будут соответствовать 100 рейтинговым. Единое профессиональное вступительное испытание планируют оставить на том же уровне – 35 тестовых баллов.

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