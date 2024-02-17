В Украине хотят повысить минимальный конкурсный балл для некоторых поступающих

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,4 т.
В Украине хотят повысить минимальный конкурсный балл для некоторых поступающих

Министерство образования и науки Украины планирует повысить минимальный конкурсный балл до 150-ти для поступления на некоторые специальности. В частности, это касается таких отраслей, как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", направления "Фармация, промышленная фармация" и "Здравоохранение".

Такая информация содержится в проекте Порядка приема на обучение для получения высшего образования, опубликованном МОН. Оставить конкурсный бал на уровне 150 предлагается для специальностей "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия".

В Украине хотят повысить минимальный конкурсный балл для некоторых поступающих

На все другие направления поступить на бюджет абитуриенты смогут, набрав не менее 130 баллов. Эта норма не касается детей погибших защитников Украины.

Напомним, МОН также планирует повысить пороговый балл с 3 до 5 тестовых для поступающих в магистратуру. Согласно перечислению, минимальные тестовые баллы будут соответствовать 100 рейтинговым. Единое профессиональное вступительное испытание планируют оставить на том же уровне – 35 тестовых баллов.

Видео дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сумма гранта на образование будет зависеть от балла, который выпускники получат на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!