Космическое образование под угрозой: ученые забили тревогу из-за решения МОН об объединении специальностей

Директор Украинской ассоциации "Космос" Сергей Яцков выразил свое волнение по поводу исчезновения специальности "Авиационная и ракетно-космическая техника". По его мнению, решение Министерства образования и науки убрать его из Перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, приведет к уничтожению остатков машиностроительной отрасли и отраслевых образовательных и научных школ.

Об этом Яцков написал в Facebook, приводя в пример документ МОН от 20 февраля 2024 года. Он отмечает, что такие изменения образовательное ведомство внедряет в связи с исполнением рекомендаций Европейской комиссии. В то же время руководитель Ассоциации предоставляет информацию о ситуации за границей, отметив, что там никто не запрещает выделять более узкие специальности.

"В разделе инженерных специальностей удивительным образом исчезла специальность "Авиационная и ракетно-космическая техника". Причем, в архивах сайта МОН есть предыдущая версия. Там даже "Авионика" есть, как отдельная специальность. Точнее была. Потому что в последнем варианте, проходящем согласование", все это странным образом исчезло. Так же, как и судостроение – 135 специальность. Есть как отдельная специальность "Перформативные искусства", "Организация социокультурной деятельности", "Услуги красоты", а ракетно-космической техники и судостроения нет", – пишет Яцков.

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Он добавляет, что всю инженерию сбросили в одну специальность – "Машиностроение и приборостроение".

Руководитель "Космоса" проводит параллели с обучением врачей разных специальностей, которых "сажать получать высшее образование по одной специальности" не очень хорошая идея.

Яцков говорит, что в документе Международной стандартной классификации образования содержатся более узкие отраслевые специальности, то есть за границей такого обособления никто делать не запрещает.

Подобная тенденция, по словам директора ассоциации, наблюдается в Канаде и Сингапуре. Он призвал представителей аэрокосмического сообщества приобщаться к борьбе за специальность "Ракетно-космическая техника".

Яцков также заверил, что Ассоциация "Космос", в которую входят все ведущие заведения высшего образования, которые готовят представителей этой специальности, будет готовить обращение в Минобразования.

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