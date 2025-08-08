МОН смягчило требования к руководителям малых детсадов: что изменится с 1 сентября

Министерство образования и науки смягчило требования к руководителям 1-2 групповых детских садов. Так, с 1 сентября 2025 года руководители учреждений дошкольного образования не должны отрабатывать 3 часа на группе. Если же они хотят продолжать такую деятельность, то за это должна осуществляться дополнительная оплата сверх основного должностного оклада.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова. Она отметила, что в ближайшее время МОН даст официальное разъяснение, однако многие уже формируют штаты, поэтому должны учитывать новые условия.

"С 1 сентября 2025 г. руководители 1-2 групповых садов не должны отрабатывать 3 часа на группе. Если есть желание продолжать работать на группе, то за это должна осуществляться дополнительная оплата сверх основного должностного оклада. На этой неделе будет официальное разъяснение от МОН, но многие уже формирует штаты, поэтому написала простым языком для понимания", – написала Коновалова.

Она также пояснила, что норма отработки 3 часа предусмотрена в примечании 3 к пункту 11 Инструкции № 102 и была предусмотрена в пункте 4 Типовых штатов ЗДО, утвержденных приказом МОН № 1055.

С 1 сентября 2015 года Типовые штаты ЗДО, утвержденные приказом МОН № 1055, утрачивают силу. И в новых Типовых штатах, утвержденных в этом году приказом МОН № 844, такой нормы нет. Инструкция № 102 в той части, где она противоречит приказу МОН № 557, не действует. Тарифные разряды, утвержденные в пункте 11 Инструкции № 102, противоречат приложению 9 к приказу МОН № 557; утратили свою актуальность и примечания к пункту 11.

В обновленном приложении 9 к приказу МОН № 557 отсутствует требование о включении в должностной оклад руководителей маленьких садиков оплаты за работу воспитателем на группе.

