МОН выдаст детям из ООП учебные пособия вместо учебников: какая между ними разница и почему педагоги обеспокоены

Министерство образования и науки в 2025 году вместо учебников детям с особыми образовательными потребностями (ООП) выдаст учебные пособия. Однако специалисты в сфере специального образования обеспокоены таким решением, ведь пособия не соответствуют стандартам и требованиям к учебникам.

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Директор отдела психолого-педагогического сопровождения детей Института специальной педагогики и психологии имени Николая Ярмаченко Леся Прохоренко считает, что учебники должны стать базой, а пособия являются дополнительным источником индивидуализации и адаптации материала. В то же время, в Министерстве образования и науки заверили, что будут делать все, чтобы новые издания не потеряли своего качества, передает Вчися. Медіа.

"Если мы заменяем учебники пособиями, возникает ряд проблем, таких как фрагментарность знаний, отсутствие логики изложения тем, непоследовательность. Если не определена последовательность тем и логика их подачи, учитель может не понять, в какой последовательности излагать материал. Так что педагоги могут быть дезориентированы, а дети – не получить целостного представления о предмете", – сказала Прохоренко.

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова объясняет, что учебники для детей по ООП вынужденно назвали пособиями, как исключение. По ее словам, учебники для школьников должны иметь электронные приложения, однако это не всегда подходит для детей с ООП, а их создание – сложная и продолжительная задача для издательств.

"Именно поэтому в этом году решили напечатать для детей из ООП учебники, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к учебникам, но пока не будут иметь электронных приложений", – сказала Коновалова.

Она добавила, что главная цель – успеть обеспечить школьников с ООП печатными материалами до 1 сентября 2025 года. Ведь издательства не успевают подготовить электронные версии с учетом потребностей всех учеников с ООП. По словам чиновника, электронные приложения предусматривают больше времени на разработку и адаптацию для детей с ООП.

"Мы понимаем все предостережения по этому поводу, будем делать все, чтобы учебники = пособия для детей с ООП не потеряли своего качества", – заверила Коновалова.

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