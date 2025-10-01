МОН выявило около 100 совместных публикаций украинцев и россиян в международных научных базах

Министерство образования и науки выявило 92 совместные публикации представителей России и украинских ученых с неоккупированных территорий. Часть работ не является реальным сотрудничеством украинских и российских ученых, ведь некоторые из них являются результатом работы больших коллективов международных проектов, в которых также работают и россияне.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Пластун в интервью Зеркалу недели. По его словам, формально совместных публикации за 2024-2025 годы выявлено почти 500. В то же время, в редакционных советах российских журналов в 2025 году значилось около 90 украинских ученых, а с начала полномасштабной войны превысило 1800.

"По состоянию на середину 2025 года в редакционных советах российских журналов значилось около 90 украинских ученых, а количество совместных публикаций (в перечне авторов были одновременно украинцы и россияне) с начала полномасштабного вторжения превысило 1800", – указывает Пластун.

"Из формальных почти 500 совместных публикаций за 2024–2025 годы фактически имеем 92, которые действительно можно считать сознательным сотрудничеством, среди которых были как представители России, так и украинские ученые с неоккупированных территорий", – добавляет он.

Кроме того, значительная часть совместных публикаций стали результатом манипуляций или фальсификаций, ведь российские ученые часто указывают украинские учреждения на оккупированных территориях или приписывают иностранных коллег без их ведома, что создает иллюзию сотрудничества.

В то же время есть и технические причины, такие как публикационные лаги, когда исследование завершилось до начала полномасштабной войны, а статьи вышли позже. Также могут быть двойные аффилиации (когда автор уже не работает в России, но указывает ее как вторую институцию) и фальсификации, включение украинских ученых в список авторов без их ведома.

МОН на запросы получило 69 официальных ответов от учреждений, где работают такие ученые. Некоторые работодатели прислали формальные отписки, но часть сделала предупреждения или выговоры. Однако реальных санкций за сотрудничество в отношении ученых, которые сотрудничают с россиянами, не было применено, говорит Пластун. Однако есть заведения, которые отозвали статьи или разорвали контракты.

"Фактически учреждение избегает наказаний, становясь на сторону работника и удовлетворяясь его объяснениями, даже если они не выдерживают проверки фактами", – отмечает ученый.

Проблема сотрудничества российских и украинских ученых остается актуальной до сих пор. Однако конечной целью должно быть искоренение иллюзии сотрудничества там, где она есть, и прекращение реального сотрудничества, подчеркивает Пластун.

