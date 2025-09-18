''МОН забыло, что в стране война? Дети живут в стрессе!'' Крик души журналистки из-за ВНО для 4-х классов зацепил сеть

Украинская журналистка Анастасия Рейн возмутилась решением Министерства образования и науки из-за введения новой модели проведения государственной итоговой аттестации для учеников 4 класса в форме внешнего независимого оценивания. Она подчеркнула, что в стране полномасштабная война, а дети живут в страшном стрессе каждый день.

В заметке в Instagram Рейн отмечает, что кроме ежедневных ночных воздушных тревог, дети носят еще и тяжелые рюкзаки и спускаются в укрытие в течение учебного дня. Проблемой, по ее словам, станет и то, что в четвертом классе ученики будут учить не уроки по программе, а готовиться к ВНО.

"Наши дети уже который год подряд живут в страшном стрессе, когда ночью они вынуждены спускаться в укрытие из-за воздушных тревог, потом, не выспавшись, они идут на уроки с кипами учебников, 5-7 килограммов рюкзак, это только представить себе. Затем во время учебного процесса у нас так же раздается воздушная тревога почти каждый день, дети спускаются в укрытие, и они живут постоянно в этом. А вы еще вводите ВНО для наших детей! Вместо того, чтобы в четвертом классе дисциплины преподавались, как они должны преподаваться, учителя будут просто готовить детей к тому ВНО", – сказала Рейн.

Сообщение собрало более 10 тысяч просмотров и зацепило украинцев. В частности, они соглашались со взглядами журналистки. Кроме того, сетовали на то, что дети учат много ненужного материала, а введение ВНО возвращает школу в "совдепию".

"А с 5-го класса грузят, как будто на первом курсе института".

"Самое удивительное то, что никто не учит детей, как жить ту жизнь! Куча никому не нужного материала, 70% которого в жизни вообще не пригодится. Но экзамены – это святое!"

"А еще, извините, дети в одинаковых условиях, например, в Черновцах и Сумах?"

"Я ходила в школу при СССР, и каждый год, начиная с 4 класса, мы сдавали экзамены, чтобы перейти в следующий класс. Да еще и по нескольким предметам. Для чего, мне и сейчас не известно. Только нервные срывы у детей были и страх. Ну если ребенок не пройдет то ВНО, то что, не перейдет в 5 класс? Дети и так напуганы. Мы что опять к совдепии возвращаемся".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки Украины вводит новую модель проведения ГИА для учеников 4 класса в форме ВНО. Этот процесс – часть стратегии, направленной на мониторинг и повышение качества образования, осуществляемой в соответствии с действующим законодательством.

