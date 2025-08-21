''Моя дочь впервые пойдет в садик. Знаете, что меня пугает больше всего?'' В сети возникла новая дискуссия из-за русского языка

Несмотря на то, что немалое количество украинцев полностью перешло в бытовом общении на украинский язык, есть и те, которые продолжают воспитывать новое поколение украинцев, общаясь с ними на русском. На этой почве в сети постоянно возникают новые дискуссии.

На этот раз причиной стал пост пользователя Ирины Подорван в социальной сети Threads. Она поделилась своим страхом, что дочь, пойдя в садик, научится говорить на языке врага.

Однако мнения пользователей разделились. Часть украинцев довольно враждебно отнеслась к посту автора, обвинив ее в разжигании конфликта внутри страны, потому что, по их мнению, она не имеет права указывать никому, на каком языке им говорить или воспитывать своих детей. Другие же, наоборот, стали на сторону автора, подтверждая наличие такой проблемы в Украине, и поделились собственным опытом и советами, как лучше поступить.

Те пользователи, которые имеют противоположное автору поста мнение, и защищают свое право на общение на русском, пишут о том, что их удивляют такие люди, которые хотят украинизировать всех вокруг, советуют лучше подумать о том, как уберечь ребенка от постоянных заболеваний, которые часто возникают в начале посещения детского сада, а не настраивать украинцев друг против друга темой языка.

Также ей "посоветовали" сидеть с ребенком дома и не мешать другим жить, если для нее русский язык является проблемой.

Другая часть комментаторов поддержала маму и выразила ей свою поддержку и понимание. Большинство из них пишут, что если ребенку объяснить, чтобы не надо подстраиваться под детей, которые говорят на русском, а наоборот пытаться их научить украинскому, то и новых слов она домой не принесет. Также советуют сказать дочери, чтобы отвечала, что не понимает русский язык и просила, чтобы к ней обращались на украинском.

А одна из пользователей предложила научить дочь говорить "Москаляку на гілляку" и это сразу решит все проблемы.

