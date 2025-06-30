''Моя мама работает 30 лет учителем – ей ничего не дали!'' Руслан Цыганков получил награду от Зеленского и разделил сеть

Учитель физики Руслан Цыганков получил орден "За заслуги" III степени от президента Украины Владимира Зеленского. Педагог отметил, что имеет награду благодаря детям и работает для них.

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Такой новостью учитель поделился на страницах своих соцсетей. В то же время украинцы разделились в своих взглядах. В частности, одни поздравляли и говорили, что он действительно это заслужил. Однако нашлись и другие – кто считает, что это неоправданно для молодого школьного преподавателя, и указывает: "Моя мама работает учителем 30 лет, а ей ничего не дали".

"Меня бомбил комментарий типа "а вот моя мама работает 30 лет учителем и ей ничего не дали!". Чего просто нельзя порадоваться за крутого молодого учителя, который является авторитетом для детей. В мое время такого учителя не было, к сожалению".

"Педагогическое сообщество – одно из самых токсичных, ничего нового".

"Тут сегодня женщина с крапивой на аватарке истерически требовала, чтобы ей лично отчитались, за что Руслану дали орден".

"Чего так все возмутились? Руслан – хороший парень и пример для своих учеников, и не только своих, возможно, кто-то, глядя на него, тоже захочет стать таким крутым учителем, потому что с этим есть проблемы в стране".

"А потом эти же люди говорят "да что там те учителя, сидят за минималку, и им пофиг на детей", тем временем все, что выходит за рамки их помойного мышления, обесценивают, и так по кругу".

Также в сети распространили скриншот с результатами баллов по физике на национальном мультипредметном тесте, указав на то, что успехи школьников учебного заведения невысокие.

Впоследствии педагог написал сообщение в Х, в котором отметил, что он не преподает физику в 11 классе, и рассказал, что ему начали звонить с угрозами.

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