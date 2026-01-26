'Моя обязанность – кормить и любить, а читать должна учить школа!' Наталья Пипа обратилась к родителям из-за повышения зарплат учителям

Секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа обратилась к родителям и призвала их с уважением относиться к учителям. Чиновница отметила, что детей должны мотивировать к обучению не только педагоги, ведь они не проводят с детьми много времени. Зато когда есть сотрудничество с родителями, можно достичь большего результата.

Видео дня

Об этом народный депутат отметила в видео на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что повышение зарплат учителям, прежде всего, выгодно родителям. Ведь, таким образом, педагоги будут чувствовать благодарность за свой труд, будут иметь больше ресурсов, чувствовать поддержку и иметь мотивацию.

"Хочу объяснить, насколько важно сотрудничество учителя, ученика и родителей. То, что учителям поднимают заработную плату, прежде всего выгодно вам, вашим детям и качеству образования в целом. Почему? Потому что учитель, который чувствует благодарность за его труд и имеет определенные немного больше ресурсов, чувствует поддержку, является более спокойным, мотивированным и ему легче, лучше работать", – говорит Пипа.

"Очень часто слышу от родителей, когда дети идут в первый класс: "А что я буду учить читать? Это обязанность учительницы. Пусть она себе там учится с теми детьми, это ее труд. Имею обязанность, как мама, ребенка кормить". То есть подумайте, насколько учитель может повлиять на вашего ребенка и мотивировать его к обучению. У каждого из родителей обычно один ребенок, два, реже три, а еще реже – больше детей. Это не 24 и не 30. Учителя видят ваших детей в младшей школе полдня, в старшем преподавая свой предмет, порой это час в неделю, два, три, отдельно в предметах четыре", – добавляет она.

Чиновница отмечает, что повышение зарплат учителям на 30%, а впоследствии и больше, должно отразиться на том, насколько педагоги готовы включаться и сотрудничать.

Украинцы в комментариях поддержали слова народного депутата, так же считая, что родители должны сотрудничать с учителями. Кроме того, важно заниматься не только образованием, но и воспитанием детей.

"Все понимаю. Я тоже учитель. В сельской местности, где учитель получает мизерную зарплату, но отдаем все силы, чтобы учить и научить детей в школе".

"Школа дает знания и умение поведения в социуме, а все остальное гены, человечность, порядочность идет из семьи".

Ранее OBOZ.UA рассказывал в каких странах Европы учителя довольны своей зарплатой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!