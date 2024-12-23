12 постных блюд на Святвечер: что с праздничного стола можно есть детям

Святвечер – это особый вечер для каждой семьи, и традиционный стол с 12 постными блюдами объединяет всех за одним столом. В то же время важно позаботиться о том, чтобы угощения подходили даже самым маленьким членам семьи.

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О том, какие блюда с постного праздничного стола можно безопасно предложить детям, рассказала детский педиатр Юлия Сербан (dr.yuliia.ped). Основной акцент – на доступности, пользе и соблюдении традиций.

Кутья

Традиционная кутья состоит из пшеницы, мака, изюма, грецких орехов и меда. Пшеница допустима с 6 месяцев, как только малыш начал прикормить. Мак можно вводить с 6 месяцев в минимальном количестве, обязательно пищевой и промытый. Изюм разрешен с 1 года, если предварительно замочить в воде и измельчить. Мед детям до 1 года не рекомендуется из-за риска ботулизма.

компот

Вкусный напиток из сушеных яблок, груши и чернослива. Рекомендуется для детей с 2 лет из-за природного содержания сахара.

Вареники

Вареники с картофелем можно предлагать даже до 1 года после ввода всех ингредиентов.

Постный борщ

Традиционный борщ с белыми грибами лучше оставить для взрослых. Для детей приготовьте версию без грибов: со свеклой, капустой, морковью, картофелем и красным перцем.

Винегрет

Салат из свеклы, картофеля, квашеной капусты и других овощей. Можно с 1 года, но без соленых огурцов тогда подходит и для малышей до года.

Сельдь

Слабосоленая рыба не рекомендована детям до 5 лет из-за риска заражения листериозом.

Запеченная рыба

Белая морская рыба подходит даже для самых маленьких, если уже введена в рацион.

Консервированная рыба

Рекомендуется постепенно вводить после начала прикорма. До 1 года избегайте продуктов с высоким содержанием соли.

Калач

Песная выпечка из пшеничной муки может быть предложена детям после введения глютена. Избегайте посыпок из кунжута, если он еще не введен в рацион.

Пышки

Готовьте пончики без сахара и повидла, жарьте в свежем масле. Подходят детям, но с 1 года без сахарной пудры. Пусть ваш праздничный стол будет не только вкусным, но и полезным для всей семьи.

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