6 ошибок в питании детей, которых следует избегать

Детский организм, который растет и развивается, требует особого подхода к питанию. Хотя и удается это не всегда легко, но родителям следует обращать особое внимание на то, что и когда ест их ребенок. Если не знаете, на что нужно обратить внимание в первую очередь, мы с радостью вам поможем.

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О шести самых распространенных ошибках в питании детей рассказала диетолог Дженна Хоуп на своем официальном сайте. Обязательно следуйте этим советам.

Начать день со стакана сока

Все дети любят разнообразный сок. Он сладкий, прекрасно утоляет жажду. Но это не самый лучший продукт для того, чтобы начать день. Значительно полезнее для ребенка будет заменить сок на обычную воду.

Привычка есть перед смартфоном

Такая привычка – это действительно проблема для многих родителей. Иногда ребенок просто отказывается есть без любимых гаджетов. Но эту проблему нужно обязательно решать, потому что такая привычка очень вредная.

Перекус, как развлечение

В данной ситуации речь идет не только о гаджетах, но и о других развлечениях. Ребенок может даже играть едой или просто озорничать во время обеда. Это очень препятствует правильному усвоению пищи.

Еда вместо вознаграждения

Если вы дадите своему ребенку любимое лакомство в ответ на хорошее поведение, это может повлечь за собой нездоровое отношение к пище, когда ребенок вырастет.

Частое употребление десертов

Не стоит давать ребенку десерт после каждого приема пищи – он может привыкнуть к большому количеству сахара,

Транспорт вместо пешей прогулки

Активность – это залог удачного усвоения пищи. Поэтому эксперт советует, что к сидячему образу жизни привыкать не стоит.

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