Бананово-кокосовые кексы с домашней нутеллой: вкусный и полезный десерт для ребенка

Домашние кексы – отличный вариант десерта для семейного чаепития. Для теста можно использовать сладкие бананы, тогда вам совсем не пригодится сахар. Детям такой полезный вкусник точно понравится.

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Идея приготовления бананово-кокосовых кексов с домашней нутелой опубликована на странице детского нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для домашней нутелли вам понадобятся финники.

Ингредиенты для кексов:

яйца – 2 шт.

спелые бананы – 2 шт.

мука цельнозерновая – 2 ст.л.

масло гхи – 1 ч.л.

сода – щепотка

кокосовая стружка – 4 ст.л.

Ингредиенты для домашней нутелли:

финики – 5 шт.

ореховая паста – 1 ст.л.

вода – 2-3 ст.л.

кероб – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яйца, бананы, муку, соду и масло гхи взбить блендером до однородной массы, затем добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать ложкой.

2. Финики предварительно замочить в теплой воде на 10 минут.

3. Взбить их в измельчителе вместе с ореховой пастой, водой и керобом до кремовой консистенции.

4. В силиконовые формочки выложить чуть-чуть теста на дно, добавить 0,5 чайной ложки домашней нутелли в центр и сверху покрыть остатками теста.

5. Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать кексы 25 минут до золотистой корочки. Дать остыть перед подачей.

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