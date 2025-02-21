Без химии и сахара: как приготовить полезные домашние желейки из апельсина для детей
Желейные конфеты – любимый десерт многих детей. Но в магазинные варианты часто добавляют много сахара и разнообразных вредных красителей. Поэтому гораздо бюджетнее будет приготовить изделия в домашних условиях.
Идея приготовления полезных желейных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- апельсин – 1 шт.
- подсластитель (стевия или фруктоза) граммовка зависит на сколько кислый апельсин
- желатин – 25 г
Способ приготовления:
1. Апельсин помыть, почистить, разделить на кусочки.
2. Отправить в чашу блендера.
3. Добавить подсластитель.
4. Все сбить.
5. Вылить в кастрюлю с толстым дном, чтобы масса покипала на медленном огне, пока не пропадет пена.
6. Пока масса охлаждается, залить желатин водой комнатной температуры, чтобы он набух.
7. Затем поставить в микроволновку на 30-40 секунд.
8. В охлажденную апельсиновую массу перелить желатин.
9. Все хорошо перемешать до однородного состояния и с помощью шприца без иглы перенести массу в силиконовые формы.
10. Поставить в холодильник на ночь до полного застывания.
После соединения желатина с апельсиновой массой быстро заливаем в формы, потому что масса будет быстро застывать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: