Без химии и сахара: как приготовить полезные домашние желейки из апельсина для детей

Желейные конфеты – любимый десерт многих детей. Но в магазинные варианты часто добавляют много сахара и разнообразных вредных красителей. Поэтому гораздо бюджетнее будет приготовить изделия в домашних условиях.

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Идея приготовления полезных желейных конфет для детей опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram. Вам понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

апельсин – 1 шт.

подсластитель (стевия или фруктоза) граммовка зависит на сколько кислый апельсин

желатин – 25 г

Способ приготовления:

1. Апельсин помыть, почистить, разделить на кусочки.

2. Отправить в чашу блендера.

3. Добавить подсластитель.

4. Все сбить.

5. Вылить в кастрюлю с толстым дном, чтобы масса покипала на медленном огне, пока не пропадет пена.

6. Пока масса охлаждается, залить желатин водой комнатной температуры, чтобы он набух.

7. Затем поставить в микроволновку на 30-40 секунд.

8. В охлажденную апельсиновую массу перелить желатин.

9. Все хорошо перемешать до однородного состояния и с помощью шприца без иглы перенести массу в силиконовые формы.

10. Поставить в холодильник на ночь до полного застывания.

После соединения желатина с апельсиновой массой быстро заливаем в формы, потому что масса будет быстро застывать.

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