Без яиц и муки: как приготовить полезный чизкейк для детей
Десерты из кисломолочного сыра – это отличный вариант питательного блюда для детей. Можно сделать вкусный и нежный чизкейк. При этом, обойтись без муки, яиц и сахара – так будет гораздо полезнее.
Идея приготовления полезного чизкейка для детей без муки, яиц и сахара опубликована на кулинарной странице ne povar kit в Instagram. Малышам точно понравится такое блюдо.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 650 г
- тыква – 300 г
- печенье – 400 г
- сливочное масло – 150 г
- желатин/агар – 25 г
- йогурт белый жидкий – 200 мл.
- подсластитель (например, стевия), ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать кубиками и поставить в духовку (190-25/30 минут)
2. Печенье измельчить в крошку.
3. Растопить сливочное масло и смешать.
4. Выложить по форме выпечки и положить в холодильник.
5. Взбить 250 грамм творога в блендере.
6. К 400 граммам сыра добавить 100 мл йогурта.
7. Добавить взбитый блендером творог, подсластитель, ванилин.
8. К желатину добавить 2-3 ложки воды полностью растворить желатин.
9. К тыкве добавить 100 мл йогурта, взбить блендером до однородности.
10. Тыквенную массу соединить с творожной, добавить желатин, перемешать.
11. В форму с печеньем залить получившуюся смесь, поставить в холодильник на 12-16 часов.
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