Без яиц и муки: как приготовить полезный чизкейк для детей

Десерты из кисломолочного сыра – это отличный вариант питательного блюда для детей. Можно сделать вкусный и нежный чизкейк. При этом, обойтись без муки, яиц и сахара – так будет гораздо полезнее.

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Идея приготовления полезного чизкейка для детей без муки, яиц и сахара опубликована на кулинарной странице ne povar kit в Instagram. Малышам точно понравится такое блюдо.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 650 г

тыква – 300 г

печенье – 400 г

сливочное масло – 150 г

желатин/агар – 25 г

йогурт белый жидкий – 200 мл.

подсластитель (например, стевия), ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать кубиками и поставить в духовку (190-25/30 минут)

2. Печенье измельчить в крошку.

3. Растопить сливочное масло и смешать.

4. Выложить по форме выпечки и положить в холодильник.

5. Взбить 250 грамм творога в блендере.

6. К 400 граммам сыра добавить 100 мл йогурта.

7. Добавить взбитый блендером творог, подсластитель, ванилин.

8. К желатину добавить 2-3 ложки воды полностью растворить желатин.

9. К тыкве добавить 100 мл йогурта, взбить блендером до однородности.

10. Тыквенную массу соединить с творожной, добавить желатин, перемешать.

11. В форму с печеньем залить получившуюся смесь, поставить в холодильник на 12-16 часов.

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