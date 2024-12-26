Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

Екатерина Ягович
Моя столовая
276
Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

Полезные сладости без сахара и муки могут быть очень вкусными. Для основы вам понадобится обычная тыква. Из нее можно сделать пышное суфле, для которого даже не придется включать духовку.

Видео дня

Идея приготовления полезного тыквенного суфле для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Выложить массу можно в любые удобные формы.

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

Ингредиенты:

  • тыква отварная – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • творог 5% – 150 г

Способ приготовления:

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

1. Белок отделить от желтка.

2. Белок взбить до плотности.

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

3. К желтку добавить тыкву и творог.

4. Взбить блендером.

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

5. Добавить белок.

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

6. Хорошо перемешать.

7. Разложить по формочкам и готовить на водяной бане 20 минут.

Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда