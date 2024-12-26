Безопасный и вкусный десерт для детей из трех ингредиентов: как приготовить

Полезные сладости без сахара и муки могут быть очень вкусными. Для основы вам понадобится обычная тыква. Из нее можно сделать пышное суфле, для которого даже не придется включать духовку.

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Идея приготовления полезного тыквенного суфле для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Выложить массу можно в любые удобные формы.

Ингредиенты:

тыква отварная – 100 г

яйца – 1 шт.

творог 5% – 150 г

Способ приготовления:

1. Белок отделить от желтка.

2. Белок взбить до плотности.

3. К желтку добавить тыкву и творог.

4. Взбить блендером.

5. Добавить белок.

6. Хорошо перемешать.

7. Разложить по формочкам и готовить на водяной бане 20 минут.

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