'Бите стекло' для детей: как легко приготовить культовый десерт

"Бытое стекло" – вкусный цветной десерт, о котором точно знает каждая мама. Такая вкусность может полностью заменить разнообразную выпечку для малышей, потому что желе дети, как правило, любят больше. А для того, чтобы процесс приготовления был проще, можно все выкладывать сразу в стаканы, а затем в них подавать.

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Идея приготовления десерта "Битое стекло" для детей опубликована на странице фудблогера Юлии Авраменко (yuliya yna) в Instagram. Это не только вкусно, но очень быстро.

Ингредиенты:

цветное желе (3-4 вида) – по 1 упаковке кожного (обще 3-4 пачки)

желатин – 25 г

вода – 100 мл (для растворения желатина)

сметана (20-25%) – 500 мл

сахар – 100-150 г (регулируйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Приготовьте каждый вид желе в соответствии с инструкцией на упаковке, но используйте немного меньше воды (примерно 80% от указанного количества), чтобы кусочки были более плотными.

2. Дайте желе застыть в холодильнике, затем нарежьте на кубики.

3. Растворите желатин в теплой воде и оставьте на 10 минут для набухания.

4. В сметану добавьте сахар и взбейте до растворения сахара.

5. Влейте охлажденный желатин и перемешайте до однородной смеси.

6. Смешайте кубики цветного желе с основной массой и разлейте по стаканам или формам.

7. Поставьте в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.

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