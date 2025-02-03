Блинчики на Масленицу для детей: как приготовить любимое блюдо с рисунками

Масленица в 2025 году начинается 24 февраля. Главное блюдо этого периода – тонкие блины. В них заворачивают совершенно разные начинки и угощают родных. А для того, чтобы поразить такими изделиями своих деток, можно сделать на тесте узоры из шоколада.

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Идея приготовления тонких блинчиков с узорами на Масленицу для детей опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл.

яйца – 3 шт.

мука – 250 г

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар и соль взбить.

2. В 2 этапа добавить муку, в первый раз половину.

3. Замешать густое тесто, добавить половину молока.

4. Второй раз оставшуюся муку перемешать и снова молоко. Так тесто будет без комочков.

5. Из данной массы отлить 100 мл теста и добавить 2 ст.л. какао, замешайте шоколадное тесто для рисунков.

6. Растопить масло на сковороде и затем его долить в тесто, да и к сковородке не пристает и в тесте есть жир.

7. Если вы видите, что для вас тесто очень жидкое, добавьте немного муки.

8. Сначала нанести рисунок, он запекается 2/3 секунды, а потом уже наливать белое тесто.

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