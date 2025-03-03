Брауни для ребенка: полезный рецепт без сахара, проверенный мамами

Брауни – очень нежный и вкусный пирог, который точно понравится вашим детям. Это именно та вкусность, которую можно сделать максимально полезной. Вам совсем не понадобится сахар, а для основания подойдут питательные сухофрукты.

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Идея приготовления брауни для детей опубликована на странице нутрициолога Татьяны Титаренко в Instagram. В комментариях к сообщению многие мамы поделились успешным опытом приготовления такого десерта.

Ингредиенты:

банан спелый и мягкий – 1 шт.

изюм – горсть

курага – 3-5 шт.

кероб (или какао) – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

груша спила

кокосовая стружка – 1 ст.л. (не является обязательным ингредиентом)

яйца – 2 шт.

манка – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Изюм с курагой залить кипятком на 30-40 минут.

2. Затем слить воду и дать полностью высохнуть сухофруктам.

3. Пока сухофрукты сохнут, почистить банан и вилкой его растолочь в состояние пюре.

4. Нарезать на мелкие кусочки курага и изюм также, если они у вас достаточно больших.

5. Грушу почистить от кожи и середину вынуть и порезать на квадратики среднего размера.

6. Сложить в посуду:

нарезанную курагу

изюм

порезанную грушу

банан в состоянии пюре

кокосовую стружку

мука, манка

кероб (какао)

яйца – 2 шт.

7. Все перемешать до однородной массы и вылить по формам. Это может быть одна большая форма силиконовая или стеклянная (стеклянную смазать маслом или положить в нее пергамент). Или маленькие силиконовые формочки любого размера и фигуры.

8. Если вы разлили по маленьким формам, то нужно разлить не до краев, а больше половины, чтобы когда вкусняшка пропекалась, масса не вышла за пределы форм.

9. Выпекать при температуре 180-200 градусов (в зависимости от вашей духовки) примерно 30-35 минут.

10. Десерт можно заморозить, но нужно, чтобы после выпечки он остыл полностью.

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