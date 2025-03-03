Брауни для ребенка: полезный рецепт без сахара, проверенный мамами
Брауни – очень нежный и вкусный пирог, который точно понравится вашим детям. Это именно та вкусность, которую можно сделать максимально полезной. Вам совсем не понадобится сахар, а для основания подойдут питательные сухофрукты.
Идея приготовления брауни для детей опубликована на странице нутрициолога Татьяны Титаренко в Instagram. В комментариях к сообщению многие мамы поделились успешным опытом приготовления такого десерта.
Ингредиенты:
- банан спелый и мягкий – 1 шт.
- изюм – горсть
- курага – 3-5 шт.
- кероб (или какао) – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- груша спила
- кокосовая стружка – 1 ст.л. (не является обязательным ингредиентом)
- яйца – 2 шт.
- манка – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Изюм с курагой залить кипятком на 30-40 минут.
2. Затем слить воду и дать полностью высохнуть сухофруктам.
3. Пока сухофрукты сохнут, почистить банан и вилкой его растолочь в состояние пюре.
4. Нарезать на мелкие кусочки курага и изюм также, если они у вас достаточно больших.
5. Грушу почистить от кожи и середину вынуть и порезать на квадратики среднего размера.
6. Сложить в посуду:
- нарезанную курагу
- изюм
- порезанную грушу
- банан в состоянии пюре
- кокосовую стружку
- мука, манка
- кероб (какао)
- яйца – 2 шт.
7. Все перемешать до однородной массы и вылить по формам. Это может быть одна большая форма силиконовая или стеклянная (стеклянную смазать маслом или положить в нее пергамент). Или маленькие силиконовые формочки любого размера и фигуры.
8. Если вы разлили по маленьким формам, то нужно разлить не до краев, а больше половины, чтобы когда вкусняшка пропекалась, масса не вышла за пределы форм.
9. Выпекать при температуре 180-200 градусов (в зависимости от вашей духовки) примерно 30-35 минут.
10. Десерт можно заморозить, но нужно, чтобы после выпечки он остыл полностью.
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