Быстрый и полезный кекс без сахара, который подойдет для перекуса в школе: рецепт

Ребенку на перекус в школу к чаю можно приготовить вкусный кекс. Но выпечка точно не должна быть слишком мучной и забитой. Поэтому следует воспользоваться следующим рецептом, в котором нет даже сахара и дрожжей, но кекс получается достаточно сладким и пышным.

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Идея приготовления быстрого и полезного кекса без сахара для детей опубликована на странице akktapastry в Instagram. Для того, чтобы выпечка была сладкой, нужно добавить яблоко.

Ингредиенты :

сухое пшено – 90 г

яйца – 2 шт.

топленое масло – 40 г

любая мука – 50 г

молоко любое – 70 г

яблоко – 1 шт.

изюм – 40 г

корица – 2 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Пшено залить 175 г кипятка.

2. Готовить под крышкой 15 минут на огне ниже среднего.

3. Пока готовится, залить изюм кипятком, нарезать яблоко, подготовить форму.

4. Разогреть духовку на 180 градусов.

5. Охладить пшено на балконе 5 минут.

6. Положить в блендер с яйцами, маслом, молоком, корицей.

7. Затем перемешать с мукой, разрыхлителем, яблоками, изюмом.

8. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов. Само тесто несладкое, но много начинки.

9. Если вы хотите подсластить еще – лучше полить готовый кекс медом, чтобы не нагревать мед в самом тесте.

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