Быстрый и полезный кекс без сахара, который подойдет для перекуса в школе: рецепт
Ребенку на перекус в школу к чаю можно приготовить вкусный кекс. Но выпечка точно не должна быть слишком мучной и забитой. Поэтому следует воспользоваться следующим рецептом, в котором нет даже сахара и дрожжей, но кекс получается достаточно сладким и пышным.
Идея приготовления быстрого и полезного кекса без сахара для детей опубликована на странице akktapastry в Instagram. Для того, чтобы выпечка была сладкой, нужно добавить яблоко.
Ингредиенты :
- сухое пшено – 90 г
- яйца – 2 шт.
- топленое масло – 40 г
- любая мука – 50 г
- молоко любое – 70 г
- яблоко – 1 шт.
- изюм – 40 г
- корица – 2 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Пшено залить 175 г кипятка.
2. Готовить под крышкой 15 минут на огне ниже среднего.
3. Пока готовится, залить изюм кипятком, нарезать яблоко, подготовить форму.
4. Разогреть духовку на 180 градусов.
5. Охладить пшено на балконе 5 минут.
6. Положить в блендер с яйцами, маслом, молоком, корицей.
7. Затем перемешать с мукой, разрыхлителем, яблоками, изюмом.
8. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов. Само тесто несладкое, но много начинки.
9. Если вы хотите подсластить еще – лучше полить готовый кекс медом, чтобы не нагревать мед в самом тесте.
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