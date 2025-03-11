Чем кормили детей в школах СССР: топ-5 'самых вкусных' блюд

Школьные столовые в Советском Союзе имели особое меню, которое запомнилось многим детям надолго. Во времена дефицита продуктов повара пытались готовить сытные блюда из простых и доступных ингредиентов. Хотя многие из этих блюд не отличались изысканным вкусом, они стали неотъемлемой частью жизни школьников.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие блюда чаще всего появлялись в школьном меню столовых СССР. Некоторые вспоминают их с ностальгией, а кто-то больше никогда не хочет их пробовать.

1. Манная каша с комочками

Манная каша была одним из популярнейших завтраков в школьных столовых, поскольку ее готовили быстро и с минимальными затратами. Часто ее варили на воде или сильно разбавленном молоке, что делало вкус не слишком приятным. Однако наибольшим недостатком каши были комочки, которые образовывались из-за неправильного приготовления. Несмотря на это, манка оставалась одним из главных блюд, которые подавали детям, дополняя ее кусочком хлеба или ложкой варенья.

2. Молочный суп с макаронами

В основе супа – молоко, разбавленное водой, в которое добавляли макароны или рис. Из-за длительного пребывания в горячей жидкости макароны часто раскисали, превращаясь в клейкую массу. Однако этот суп считался полезным и его подавали в столовых довольно часто.

3. Какао с пенкой

Напиток, который должен быть вкусным и ароматным, в реальности часто разочаровывал. Из-за экономии продуктов какао добавляли совсем немного, а молоко разводили большим количеством воды. В результате напиток был бледным и имел странное послевкусие. Особенно неприятной была густая пена на поверхности, которую не все могли выпить.

4. Омлет "по-советски"

В отличие от многих других блюд, омлет в школьных столовых обычно удавался довольно вкусным. Его готовили из яиц, смешанных с молоком, взбивали до пышной консистенции и запекали в больших формах. Благодаря этому омлет получался воздушным и сытным. Его подавали на завтрак или обед, часто дополняя кусочком хлеба или сметаной.

5. Котлеты "почти без мяса"

Мясо являлось дефицитным продуктом, поэтому котлеты в советских столовых готовили с большим количеством дополнительных ингредиентов. Основу составляли замоченный хлеб, тертый картофель или даже отварные овощи. Фарш, если и прилагался, то в минимальном количестве. Чтобы улучшить вкус, повара могли использовать специи или даже добавлять крепкий черный чай, который придавал котлетам более насыщенный цвет.

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