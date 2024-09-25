Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Завтрак – это самый важный прием пищи. Особенно для школьников. Именно от того, что ребенок съест утром, зависит его активность и качество умственной деятельности в течение дня. Поэтому блюда должны быть действительно особенными.

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О том, что нужно давать детям на завтрак, чтобы они были активными, рассказали три опытных диетолога и диетолога: Ток-Хуи Яп, Алисия "Чача" Миллер, Сара Кинтерос. Они отметили именно те компоненты, которые ежедневно должны поступать в организм каждого школьника.

Тосты с арахисовым маслом

Кинтерос сказал, что арахисовое масло содержит в большом количестве все четыре основных питательных вещества: белки, углеводы, здоровые жиры и клетчатку.

Тосты с авокадо и яйцами

Все трое диетологов являются большими поклонниками добавления яиц в завтрак, поскольку в них содержится большое количество питательных веществ, в том числе белка и здоровых жиров. Авокадо также содержит эти питательные вещества и клетчатку. Для тоста Кинтерос рекомендовал использовать цельнозерновой хлеб, содержащий больше клетчатки и других питательных веществ, но добавил, что белый хлеб обогащен питательными веществами, поэтому если ваши дети предпочитают, беспокоиться не стоит.

Кесадилья на завтрак

Еще один завтрак с яйцами рекомендованный Миллером – это кесадилья на завтрак, приготовленная с лепешкой, в которой есть много углеводов.

Омлет со шпинатом и творогом

В таком завтраке содержится много железа, которое необходимо для подрастающего организма. К тому же. сыр содержит много кальция и витамина D.

Йогурт, гранола и фрукты

Если ваш ребенок позавтракает гранолой с фруктами – это значительно полезнее, чем сладкие каши. Выбирайте обычный йогурт вместо йогурта с сахаром.

Овес на ночь с пассерованными ломтиками яблока

Эта идея завтрака от Миллера содержит углеводы, белки и клетчатку из овса (овес также обычно содержит омега-3 жирные кислоты), а в яблоках есть клетчатка.

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