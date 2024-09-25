Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Завтрак – это самый важный прием пищи. Особенно для школьников. Именно от того, что ребенок съест утром, зависит его активность и качество умственной деятельности в течение дня. Поэтому блюда должны быть действительно особенными.

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О том, что нужно давать детям на завтрак, чтобы они были активными, рассказали три опытных диетолога и диетолога: Ток-Хуи Яп, Алисия "Чача" Миллер, Сара Кинтерос. Они отметили именно те компоненты, которые ежедневно должны поступать в организм каждого школьника.

Тосты с арахисовым маслом

Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Кинтерос сказал, что арахисовое масло содержит в большом количестве все четыре основных питательных вещества: белки, углеводы, здоровые жиры и клетчатку.

Тосты с авокадо и яйцами

Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Все трое диетологов являются большими поклонниками добавления яиц в завтрак, поскольку в них содержится большое количество питательных веществ, в том числе белка и здоровых жиров. Авокадо также содержит эти питательные вещества и клетчатку. Для тоста Кинтерос рекомендовал использовать цельнозерновой хлеб, содержащий больше клетчатки и других питательных веществ, но добавил, что белый хлеб обогащен питательными веществами, поэтому если ваши дети предпочитают, беспокоиться не стоит.

Кесадилья на завтрак

Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Еще один завтрак с яйцами рекомендованный Миллером – это кесадилья на завтрак, приготовленная с лепешкой, в которой есть много углеводов.

Омлет со шпинатом и творогом

Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

В таком завтраке содержится много железа, которое необходимо для подрастающего организма. К тому же. сыр содержит много кальция и витамина D.

Йогурт, гранола и фрукты

Чем кормить детей на завтрак перед школой, чтобы взбодрить их с утра: полезные идеи

Если ваш ребенок позавтракает гранолой с фруктами – это значительно полезнее, чем сладкие каши. Выбирайте обычный йогурт вместо йогурта с сахаром.

Овес на ночь с пассерованными ломтиками яблока

Эта идея завтрака от Миллера содержит углеводы, белки и клетчатку из овса (овес также обычно содержит омега-3 жирные кислоты), а в яблоках есть клетчатка.

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