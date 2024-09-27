Чем обязательно должен завтракать ребенок перед школой, а что лучше не давать: советы для родителей

Завтрак чрезвычайно важен для каждого человека. Особенно для школьников. Для того, чтобы ребенок получил необходимое количество полезных веществ, что повлияет на его состояние и развитие, родители, несмотря на занятость, должны уделить этому большое внимание.

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В эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA сертифицированый нутрициолог, консультант по здоровому питанию и образу жизни, автор Telegram-канала "Тело, еда и любовь" Татьяна Семенова рассказала, что обязательно должно быть в завтраке школьника, а от чего нужно отказаться. Эксперт ведет телеграмм-канал о фуд-образовании и продвижении здорового и сознательного образа жизни "Тело, еда и любовь"

Что не стоит давать ребенку перед школой

Эксперт отмечает, что она против сладких завтраков. Конечно, работающим родителям легче залить молоком сухие сладкие завтраки или дать печенье или конфету – их можно понять. Однако, это не совсем та пища, которая нужна телу и мозгу растущего ребенка.

Человеческий организм требует макро и микронутриентов для обеспечения оптимального функционирования:

белковая группа продуктов (рыба, качественное мясо, яйца, бобовые), углеводная (каши из цельного зерна, кторую нужно варить, а не просто залить кипятком, картофель, макароны)

витамины и минералы (зелень, овощи, корнеплоды, фрукты).

также следует добавлять жир (масло, авокадо, оливковое масло для заправки салата, сало, если ест ребенок). Жир является отличным источником энергии, он способствует усвоению витаминов из других продуктов.

То есть, на детской тарелке утром должна быть цельнозерновая каша, кусочек мяса, рыбы, птицы, яйца, бобовых (на выбор), морковь, свекла, сельдерей, квашеная капуста, обычная капуста (все по вкусу), немного зелени.

К чаю можно добавить что-то не очень сладкое, что любит ребенок. С такой пищей у ребенка будет достаточно энергии и настроение на весь день.

Не подгоняйте ребенка

Также очень важно количество времени, которое отведено на прием пищи. Ни в коем случае нельзя подгонять ребенка. Завтракать нужно в максимально оптимистической и спокойной обстановке. У школьника впереди насыщенный на разные приключения и события день, поэтому во время завтрака есть время настроиться.

Поговорите о посторонних темах, что-то приятное, о планах на выходные или вспомните что-нибудь забавное и вместе улыбнитесь. Все, и взрослые, и дети с утра просыпаются с повышенным уровнем кортизола – гормона стресса. Поэтому важно создавать атмосферу уюта и стабильности внутри дома.

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