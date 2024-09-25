Как оформить обед в ланчбоксе для школьников: бюджетный вариант из того, что есть в холодильнике

Чтобы не беспокоиться о том, что ребенок в школе может быть голодным, можно положить ему с собой ланчбокс. Для транспортировки это очень удобно. И, к тому же, каждый день можно экспериментировать с наполнением.

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Идеей ланчбокса на второй день недели поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Все компоненты достаточно питательные и полезные.

Ингредиенты, которые понадобятся:

1. Крекеры

2. Мясо, например ветчина, остатки жареной курицы или пепперони.

3. Сыр (любой, который нравится). Можно взять готовые слайсы или нарезать на кубики. Можно сделать какую-нибудь интересную форму, например, звездочки.

4. Свежие фрукты, ягоды или сухофрукты.

5. Овощи (морковные палочки, огурец или нарезанный перец).

6. Оливки (убедитесь, что они без косточек и разрежьте пополам, если нужно) или можно взять виноград, если оливки не по вкусу.

7. Любые любимые соусы, например хумус.

8. Выпечка: крендели или бисквит

Как сложить:

Заполните каждое отделение в коробке для обеда ребенка крекерами, мясом, сыром, фруктами и овощами, а также любыми закусками и соусами.

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