Что быстро приготовить для детей из кисломолочного сыра: лучше классических сырников

Кисломолочный творог – полезный продукт, который отлично подходит для детского рациона. Но если классические сырники уже надоели, попробуйте приготовить творожные корзинки – нежный, вкусный и оригинальный десерт. Он не только полезный, но и смотрится аппетитно, что важно для детей. Готовятся корзинки быстро, их можно сделать заранее и просто разогреть на завтрак.

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Идеей приготовления сладких корзинок из кисломолочного сыра опубликована на странице фудблогера Виктории Чайковской (vica.chaikivska ) в Instagram. Десерт станет любимым в вашей семье.

Ингредиенты для теста:

кисломолочный творог – 500 г

яйцо или желток – 1 шт.

мука (обычная, рисовая, цельнозерновая) или манка – 2-3 ст.л.

сахар – 1-2 ст. л. (по вкусу) соль – щепотка

Ингредиенты для заливки:

натуральный йогурт – 200 мл.

белок (остался от желтка) – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

ваниль – на вкус ягоды, фрукты, орехи или шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. Для теста смешайте творог, яйцо, муку, сахар и соль до однородной массы.

2. Сформируйте корзинки: из творожного теста сделайте круглые заготовки, а затем руками сформуйте бортики, чтобы они напоминали маленькие корзинки.

3. Смажьте желтком и выпекайте в разогретой духовке при 190°C примерно 15 минут до легкого румянца.

4. Приготовьте заливку: смешайте йогурт, белок, сахар и ваниль.

5. Наполните корзинки: в каждый влейте чуть-чуть заливки, добавьте ягоды или кусочки фруктов.

6. Поставьте в духовку еще 10 минут при температуре 190 градусов, пока заливка немного загустеет.

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