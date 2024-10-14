Что делать, если дети отказываются есть овощи: звезда Instagram нашла действенные приемы

Заставить ребенка есть овощи – это еще та задача. Вередуны часто отказываются есть полезные продукты, выбирая вместо этого сладости и разнообразные снеки. Но ситуацию можно исправить, если применить несколько действенных приемов.

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О том, как заставить ребенка есть овощи, рассказала известная фудблогерка Ciara Attwell. Все гораздо проще, чем кажется.

Сделайте приемы пищи веселыми

Для того чтобы ребенок ел овощи и другие полезные продукты, они должны ассоциироваться с позитивом. Попытайтесь организовать "ковриковые пикники" или веселые тематические ужины на полу. Это поможет снять напряжение и сделает процесс питания более интересным.

Дайте детям сделать выбор

Возьмите ребенка с собой на покупку продуктов. При этом, дайте ей самостоятельно сделать выбор. Затем привлеките ребенка к совместному приготовлению пищи. Таким образом вы пропудите интерес к блюдам, приготовленным совместными усилиями.

Не стоит давить на детей

Если ребенок отказывается есть новое блюдо, не следует его заставлять. Вместо этого используйте положительный подход и поощряйте даже маленькие попытки, например прикоснуться к еде или понюхать ее. Если ребенок не хочет есть сегодня, скажите: "Это хорошо, мы попробуем в другой раз".

Попытайтесь предложить полезные продукты повторно

Чтобы ребенок привык к новой пище, может потребоваться до 10-50 попыток. Поэтому важно не сдаваться и регулярно предлагать новые овощи и фрукты.

Очень важна положительная атмосфера

Используйте "суперпозитивный" язык, когда говорите о еде, и подчеркивайте взаимодействие с ним, даже если это просто касание или рассмотрение.

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