Можно ли детям давать сладости: отвечают эксперты

Сладости – это та пища, которую дети любят больше всего. Большинство родителей убеждены, что разнообразные конфеты, пирожные и мармелад не имеют ничего общего со здоровым питанием. Поэтому в том, можно ли вообще включать сладкое в рацион ребенка, нужно разобраться.

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О том, можно ли детям давать сладости, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины. Советы помогут вашему ребенку привыкнуть к здоровому питанию.

Не стоит совсем исключать сладкое из рациона. Его нужно употреблять правильно и "подружить" со здоровым питанием. Об этом рассказывает Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины

Не стоит постоянно отказываться от сладкого

Разрешать сладости в умеренном количестве – это вполне нормально. Постоянный запрет приведет к тому, что ваш ребенок будет просто отказываться есть действительно полезные продукты. Если это шоколад, то его можно объединить со свежими фруктами: виноградом либо бананом. Так ваш ребенок сочетает пользу, хорошее настроение и удовлетворение потребностей.

Правило "один раз в неделю"

Приучите ребенка к правилу есть сладкое. например, один раз в неделю. К тому же, можно договориться об определенном времени. Если же ребенок хочет сладкое чаще – это должно быть не больше 100 калорий на порцию.

Соблюдайте баланс здорового питания

Следует создать собственную модель питания и приучать к ней ребенка. И основным в этой системе должен быть именно здоровый рацион. Таким образом, у ребенка просто не сформируется зависимость к сладкому.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек в среднем должен потреблять не более 50 г добавленного сахара в день, а еще лучше – менее 25 г в сутки. До трех ребенку лучше не есть сахара вообще, а после трех – не стоит превышать порцию 25 г в сутки.

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