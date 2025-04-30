Что делать, если ребенок категорически не хочет есть рыбу: хитрый трюк

Многие родители сталкиваются с проблемой: ребенок упорно отказывается есть рыбу. Убеждать, уговаривать, "кормить из ложечки" – напрасно. Но есть простой способ приготовить рыбу так, что она не вызывает сопротивления у ребенка. Этот трюк не требует много времени и продуктов. К тому же он универсальный – можно адаптировать под вкусы каждого малыша.

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Секрет простой – приготовьте рыбу не в традиционном виде, а в форме нежного рагу, больше похожего на любимую "кашу с овощами". Рецептом поделилась фудблогер Евгения (kids menu) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

судак или стейк другой белой рыбы – 1 шт.

вода – 0,5 стакана

соль, специи, лавровый лист – по вкусу

отварная крупа (рис, пшено, булгур – по выбору)

вареная или замороженная кукуруза

дополнительно: морковь, брокколи, тыква, цветная капуста (можно совмещать)

Способ приготовления:

1. Положите рыбный стейк на сковородку, влейте воду.

2. Добавьте немного соли, специй и лавровый лист – все по вашему усмотрению.

3. Сверху добавьте кукурузу и другие овощи (можно мелко порезать или натереть).

4. Тушите на медленном огне под крышкой до полной готовности рыбы (примерно 15–20 минут).

5. Добавьте готовую крупу, перемешайте и немного потомите вместе – блюдо станет однородным и нежным.

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