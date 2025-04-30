Что делать, если ребенок категорически не хочет есть рыбу: хитрый трюк
Многие родители сталкиваются с проблемой: ребенок упорно отказывается есть рыбу. Убеждать, уговаривать, "кормить из ложечки" – напрасно. Но есть простой способ приготовить рыбу так, что она не вызывает сопротивления у ребенка. Этот трюк не требует много времени и продуктов. К тому же он универсальный – можно адаптировать под вкусы каждого малыша.
Секрет простой – приготовьте рыбу не в традиционном виде, а в форме нежного рагу, больше похожего на любимую "кашу с овощами". Рецептом поделилась фудблогер Евгения (kids menu) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- судак или стейк другой белой рыбы – 1 шт.
- вода – 0,5 стакана
- соль, специи, лавровый лист – по вкусу
- отварная крупа (рис, пшено, булгур – по выбору)
- вареная или замороженная кукуруза
- дополнительно: морковь, брокколи, тыква, цветная капуста (можно совмещать)
Способ приготовления:
1. Положите рыбный стейк на сковородку, влейте воду.
2. Добавьте немного соли, специй и лавровый лист – все по вашему усмотрению.
3. Сверху добавьте кукурузу и другие овощи (можно мелко порезать или натереть).
4. Тушите на медленном огне под крышкой до полной готовности рыбы (примерно 15–20 минут).
5. Добавьте готовую крупу, перемешайте и немного потомите вместе – блюдо станет однородным и нежным.
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