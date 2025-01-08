Что делать, если ребенок не хочет есть каши: есть действенные способы замены

Каши – это незаменимая часть рациона каждого человека начиная с раннего детства. Именно так считали наши бабушки и многие матери. Тем не менее, времена меняются, как и видение здорового питания.

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Специалисты утверждают, что главное в рационе совсем не каши, а такая группа продуктов, как злаки. Такого же мнения придерживается детский нутрициолог Нина Дубровская. В Instagram она рассказала, какие злаковые каши самые популярные, а также, что делать, если ребенок отказывается их есть.

Самые популярные злаки

Пшеница, булгур, кус-кус

Ячмень

Рожь

Овсяная крупа

Пшено

Рис

Кукуруза

Макароны из твердых сортов пшеницы

Что делать, если ребенок не ест кашу?

Если ребенок отказывается есть растворимые каши, следует предложить ему взрослые.

Приобретите муку из цельных зерен (цельнозерновую, овсяную, гречневую, рисовую) и добавляйте ее в оладьи, блины (фруктовые и овощные), сладкие и соленые кексы, вафель, печенье, хлеб, булочки или пирожки.

Крупы можно добавлять в первые блюда.

Очень мелкую пшеничную и кукурузную крупу добавляйте в сырные запеканки, котлеты, сосиски, фрикаделки и мясные запеканки.

Овсяные хлопья можно добавлять в кексы, сырные и фруктовые запеканки, печенье, овсяноблин, пироги.

С рисом/гречкой/булгуром/кус-кус готовьте вкусные тефтели в соусах, мясные запеканки с овощами

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