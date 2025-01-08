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Что делать, если ребенок не хочет есть каши: есть действенные способы замены
Каши – это незаменимая часть рациона каждого человека начиная с раннего детства. Именно так считали наши бабушки и многие матери. Тем не менее, времена меняются, как и видение здорового питания.
Специалисты утверждают, что главное в рационе совсем не каши, а такая группа продуктов, как злаки. Такого же мнения придерживается детский нутрициолог Нина Дубровская. В Instagram она рассказала, какие злаковые каши самые популярные, а также, что делать, если ребенок отказывается их есть.
Самые популярные злаки
- Пшеница, булгур, кус-кус
- Ячмень
- Рожь
- Овсяная крупа
- Пшено
- Рис
- Кукуруза
- Макароны из твердых сортов пшеницы
Что делать, если ребенок не ест кашу?
- Если ребенок отказывается есть растворимые каши, следует предложить ему взрослые.
- Приобретите муку из цельных зерен (цельнозерновую, овсяную, гречневую, рисовую) и добавляйте ее в оладьи, блины (фруктовые и овощные), сладкие и соленые кексы, вафель, печенье, хлеб, булочки или пирожки.
- Крупы можно добавлять в первые блюда.
- Очень мелкую пшеничную и кукурузную крупу добавляйте в сырные запеканки, котлеты, сосиски, фрикаделки и мясные запеканки.
- Овсяные хлопья можно добавлять в кексы, сырные и фруктовые запеканки, печенье, овсяноблин, пироги.
- С рисом/гречкой/булгуром/кус-кус готовьте вкусные тефтели в соусах, мясные запеканки с овощами
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