Как правильно подать рыбу ребенку, чтобы было безопасно: советы
Рыба – это незаменимый продукт в рационе каждого человека, начиная с раннего детства. Однако многие мамочки отказываются от него из-за страха, что попадется косточка.
Детский нутрициолог Нина Дубровская в Instagram представила сразу 4 совета, как можно этому помешать. Благодаря им, ваш ребенок будет получать от потребление рыбы все необходимые витамины и полезные элементы.
Совет №1.
Выбирайте рыбу с наименьшим количеством косточек. Это может быть хек, дорадо, скумбрия или лосось. Если нет уверенности в количестве костей в рыбе, можно поискать в интернете картинку с изображением скелета, и тогда сразу все станет понятно.
Совет №2.
Используйте хвосты рыбы. Там находится минимальное количество жира и косточек. Мясо легко отделяется, а косточки находятся только в трех четко очерченных зонах.
Совет №3.
Разбирать следует уже готовую рыбу. Именно в готовом мясе гораздо лучше становится видны косточки. Кроме того, их будет легче отделить от мяса.
Совет №4.
Этот метод прекрасно подходит тем, кто собирается запекать рыбу, или готовить из нее котлеты. Просто проварите рыбу в кипятке в течение 1 минуты, после чего кости будут легко отделяться. Далее следует продолжить приготовление продукта выбранным вами методом.
Идеальными блюдами из рыбы, среди которых ребенок точно сможет выбрать наиболее предпочитаемый, являются:
- Вареная рыба
- Запеченная рыба
- Рыбные оладьи
- Рыбный суп
- Рыбные котлеты
- Рыба, тушеная в соусе
- Паровая рыба
- Рыба в омлете
- Рыбный пирог
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