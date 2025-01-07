Как правильно подать рыбу ребенку, чтобы было безопасно: советы

Рыба – это незаменимый продукт в рационе каждого человека, начиная с раннего детства. Однако многие мамочки отказываются от него из-за страха, что попадется косточка.

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Детский нутрициолог Нина Дубровская в Instagram представила сразу 4 совета, как можно этому помешать. Благодаря им, ваш ребенок будет получать от потребление рыбы все необходимые витамины и полезные элементы.

Совет №1.

Выбирайте рыбу с наименьшим количеством косточек. Это может быть хек, дорадо, скумбрия или лосось. Если нет уверенности в количестве костей в рыбе, можно поискать в интернете картинку с изображением скелета, и тогда сразу все станет понятно.

Совет №2.

Используйте хвосты рыбы. Там находится минимальное количество жира и косточек. Мясо легко отделяется, а косточки находятся только в трех четко очерченных зонах.

Совет №3.

Разбирать следует уже готовую рыбу. Именно в готовом мясе гораздо лучше становится видны косточки. Кроме того, их будет легче отделить от мяса.

Совет №4.

Этот метод прекрасно подходит тем, кто собирается запекать рыбу, или готовить из нее котлеты. Просто проварите рыбу в кипятке в течение 1 минуты, после чего кости будут легко отделяться. Далее следует продолжить приготовление продукта выбранным вами методом.

Идеальными блюдами из рыбы, среди которых ребенок точно сможет выбрать наиболее предпочитаемый, являются:

Вареная рыба

Запеченная рыба

Рыбные оладьи

Рыбный суп

Рыбные котлеты

Рыба, тушеная в соусе

Паровая рыба

Рыба в омлете

Рыбный пирог

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