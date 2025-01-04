Как правильно готовить суп для ребенка, чтобы он был полезен: советы эксперта
Принято считать, что суп – это полезное первое блюдо, из чего бы оно ни состояло. Однако на самом деле даже первые блюда должны быть сбалансированными, ведь только в таком случае они действительно несут пользу для организма.
Как приготовить суп для ребенка так, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, в Instagram рассказала детский нутрициолог Мария Брилковская.
Тарелка здорового питания
Каждое первое блюдо, которое готовят для детей, должно соответствовать принципам ТЗП. В ней обязательно должны содержаться:
Белки – мясо, морепродукты, рыба и бобовые.
Углеводы – крупы, макароны, картофель, бобовые, кукуруза
Жиры – растительные масла.
Советы эксперта
Эксперт дала несколько советов, пользуясь которыми, ваши супы станут еще вкуснее и полезнее обычного.
- Следует готовить густые супы, содержащие мало воды.
- Не стоит варить суп слишком долго. Так удастся сохранить водорастворимые витамины в продуктах.
- Дополнительно производите нарезки овощей, фруктов, ягод или других групп продуктов которых, по вашему мнению, не хватает в супе и потребляйте вместе с супом.
На OBOZ.UA есть и много рецептов супов: