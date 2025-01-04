Как правильно готовить суп для ребенка, чтобы он был полезен: советы эксперта

Принято считать, что суп – это полезное первое блюдо, из чего бы оно ни состояло. Однако на самом деле даже первые блюда должны быть сбалансированными, ведь только в таком случае они действительно несут пользу для организма.

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Как приготовить суп для ребенка так, чтобы он был не только вкусным, но и полезным, в Instagram рассказала детский нутрициолог Мария Брилковская.

Тарелка здорового питания

Каждое первое блюдо, которое готовят для детей, должно соответствовать принципам ТЗП. В ней обязательно должны содержаться:

Белки – мясо, морепродукты, рыба и бобовые.

Углеводы – крупы, макароны, картофель, бобовые, кукуруза

Жиры – растительные масла.

Советы эксперта

Эксперт дала несколько советов, пользуясь которыми, ваши супы станут еще вкуснее и полезнее обычного.

Следует готовить густые супы, содержащие мало воды.

Не стоит варить суп слишком долго. Так удастся сохранить водорастворимые витамины в продуктах.

Дополнительно производите нарезки овощей, фруктов, ягод или других групп продуктов которых, по вашему мнению, не хватает в супе и потребляйте вместе с супом.

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