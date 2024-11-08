Что делать, если ребенок не хочет есть здоровую пищу: 4 лайфхака, которые помогут

Полезная и правильная еда детям часто кажется невкусной. Между зеленью и сладостями выбор всегда будет очевидным. Но вы очень легко сможете исправить ситуацию, если воспользуетесь следующими советами.

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О лайфхаках, которые помогут приучить ребенка к здоровой пище, рассказал нутрициолог Виктор Мандзюк (viktor mandziak) в Instagram. Советы очень простые, но действенные.

Сочетание здоровой пищи с любимыми блюдами

Если ребенок любит определенное блюдо, добавьте к нему здоровый компонент. К примеру, подайте любимое пюре с рыбой или котлеты с овощами. Чередуйте кусочки так, чтобы ребенок попробовал полезный продукт сразу после любимого. Это формирует положительные ассоциации и привычку потреблять полезное.

Ассортимент витаминов и калорий

Еда, которая обеспечивает ощущение сытости и приток энергии, становится более привлекательной. Блюда с высокой пищевой ценностью вызывают положительную реакцию в организме, формируя привычку к их потреблению. Это можно использовать, постепенно вводя калорийно полезные продукты в детский рацион.

Игровой подход к употреблению пищи

Превратите прием пищи в веселую игру. Например, нарежьте овощи фигурками, предложите ребенку поучаствовать в приготовлении или создайте вымышленную историю, где овощи являются персонажами. Такие игровые элементы повышают интерес к пище и способствуют формированию положительного отношения к полезным продуктам.

Кормление при легком голоде

Дайте ребенку возможность ощутить легкий голод перед едой. Когда ребенок почувствует голод, он охотнее попробует даже те продукты, которые обычно не выбирает. Это формирует положительные ассоциации с новыми продуктами, которые могут стать любимыми.

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