Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

В период холодов взамен свежим плодам приходят замороженные растительные продукты. Их удобно готовить и это гораздо бюджетнее, чем покупать несезонные плоды. Но многие родители часто с осторожностью дают детям такую пищу, сомневаясь в ее пользе.

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О преимуществах растительных замороженных продуктов рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) в Instagram. Еда такого формата имеет много плюсов.

Высокое содержание витаминов и минералов

Замороженные фрукты, овощи, ягоды и другие растительные продукты замораживают на пике свежести благодаря технологии шоковой заморозки. Поэтому такие продукты хранят большинство своих витаминов и минералов, зачастую больше, чем аналоги, замороженные в домашних условиях.

Удобство и легкость в приготовлении

Замороженные растительные продукты обычно продаются уже помытыми, почищенными, нарезанными, а иногда и приготовленными.

Разнообразие в любой сезон

Замораживание позволяет нам иметь доступ к различным сезонным продуктам круглогодично.

Экономия средств

Замороженные продукты часто дешевле свежих аналогов, особенно вне сезона. Такие продукты также имеют более длительный срок хранения.

Уменьшение пищевых отходов

Вы можете использовать необходимое количество продуктов и сохранять оставшиеся без риска быстрой порчи.

Как хранить и употреблять

1. Храните замороженные продукты в соответствии с инструкцией по упаковке.

2. Держите замороженные продукты в герметичной упаковке. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, растительные продукты, не требующие термической обработки, храните отдельно от сырых животных продуктов (мяса, рыбы и блюд из них).

3. Размораживайте продукты в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы предотвратить размножение бактерий.

4. Избегайте повторной заморозки, поскольку это может повлиять на качество, вкусовые свойства и способствовать размножению патогенов.

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