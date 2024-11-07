Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

В период холодов взамен свежим плодам приходят замороженные растительные продукты. Их удобно готовить и это гораздо бюджетнее, чем покупать несезонные плоды. Но многие родители часто с осторожностью дают детям такую пищу, сомневаясь в ее пользе.

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О преимуществах растительных замороженных продуктов рассказала нутрициолог Валерия Варницкая (valeriia kids.nutrition) в Instagram. Еда такого формата имеет много плюсов.

Высокое содержание витаминов и минералов

Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

Замороженные фрукты, овощи, ягоды и другие растительные продукты замораживают на пике свежести благодаря технологии шоковой заморозки. Поэтому такие продукты хранят большинство своих витаминов и минералов, зачастую больше, чем аналоги, замороженные в домашних условиях.

Удобство и легкость в приготовлении

Замороженные растительные продукты обычно продаются уже помытыми, почищенными, нарезанными, а иногда и приготовленными.

Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

Разнообразие в любой сезон

Замораживание позволяет нам иметь доступ к различным сезонным продуктам круглогодично.

Экономия средств

Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

Замороженные продукты часто дешевле свежих аналогов, особенно вне сезона. Такие продукты также имеют более длительный срок хранения.

Уменьшение пищевых отходов

Вы можете использовать необходимое количество продуктов и сохранять оставшиеся без риска быстрой порчи.

Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

Как хранить и употреблять

1. Храните замороженные продукты в соответствии с инструкцией по упаковке.

2. Держите замороженные продукты в герметичной упаковке. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, растительные продукты, не требующие термической обработки, храните отдельно от сырых животных продуктов (мяса, рыбы и блюд из них).

Можно ли давать детям замороженные растительные продукты из магазина: рассказывает нутрициолог

3. Размораживайте продукты в холодильнике, а не при комнатной температуре, чтобы предотвратить размножение бактерий.

4. Избегайте повторной заморозки, поскольку это может повлиять на качество, вкусовые свойства и способствовать размножению патогенов.

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