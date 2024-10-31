Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

Екатерина Ягович
Моя столовая
210
Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

Авокадо – очень полезный и питательный продукт, который нужно добавить в рацион каждого ребенка. Но часто бывает, что малыши отказываются его есть в чистом виде. Поэтому можно сделать универсальное дополнение к разным блюдам – соус на основе авокадо и сливочного сыра. Он отлично сочетается даже с обычными макаронами.

Видео дня

Идея приготовления универсального соуса из авокадо для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram.

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • сок лимона – 1 ч.л.
  • сливочный творог – 2 ст.л.
  • пармезан – для присыпки
  • макароны – 300 г сухих

Способ приготовления:

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

1. Макароны отварить.

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

2. Спелое авокадо разомкнуть вилкой.

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

3. Добавить соль, перец, лимонный сок и сыр.

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

4. Все соединить.

Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

5. Добавить соус в макароны и присыпать пармезаном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда