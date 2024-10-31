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Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда
Авокадо – очень полезный и питательный продукт, который нужно добавить в рацион каждого ребенка. Но часто бывает, что малыши отказываются его есть в чистом виде. Поэтому можно сделать универсальное дополнение к разным блюдам – соус на основе авокадо и сливочного сыра. Он отлично сочетается даже с обычными макаронами.
Идея приготовления универсального соуса из авокадо для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram.
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- сок лимона – 1 ч.л.
- сливочный творог – 2 ст.л.
- пармезан – для присыпки
- макароны – 300 г сухих
Способ приготовления:
1. Макароны отварить.
2. Спелое авокадо разомкнуть вилкой.
3. Добавить соль, перец, лимонный сок и сыр.
4. Все соединить.
5. Добавить соус в макароны и присыпать пармезаном.
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