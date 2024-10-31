Что делать, если ребенок не любит авокадо: интересная идея для вкусного блюда

Авокадо – очень полезный и питательный продукт, который нужно добавить в рацион каждого ребенка. Но часто бывает, что малыши отказываются его есть в чистом виде. Поэтому можно сделать универсальное дополнение к разным блюдам – соус на основе авокадо и сливочного сыра. Он отлично сочетается даже с обычными макаронами.

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Идея приготовления универсального соуса из авокадо для детей опубликована на странице фудблогера Оксаны Подгайной (ksy.gapin) в Instagram.

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

сок лимона – 1 ч.л.

сливочный творог – 2 ст.л.

пармезан – для присыпки

макароны – 300 г сухих

Способ приготовления:

1. Макароны отварить.

2. Спелое авокадо разомкнуть вилкой.

3. Добавить соль, перец, лимонный сок и сыр.

4. Все соединить.

5. Добавить соус в макароны и присыпать пармезаном.

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